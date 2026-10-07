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Montpellier : deux interpellés ce midi sur le blocus du lycée Clémenceau, du soutien à l’hôtel de police

Khalie Guirado Publié le 7 octobre 2026 à 18:43 (mis à jour le 7 octobre 2026 à 19:25)

Environ 35 personnes se sont réuni-es aux alentours de 16h devant le commissariat central de Montpellier, en soutien à deux personnes interpellées ce mercredi 7 octobre sur le blocus du lycée Clémenceau.

Alors qu’un rassemblement avait lieu devant le lycée Clémenceau en soutien à la mobilisation en cours deux personnes ont été interpellées ce mercredi 7 octobre. D’après des témoins sur place, c’est un peu avant midi qu’une équipe véhiculée de la police nationale est arrivée sur les lieux, procédant à une première interpellation, immédiatement suivie d’une seconde.

Autour de 17h, sur place, un jeune lycéen, mineur, qui avait été interpellé la veille était venu accompagné pour déposer une plainte, qui a été refusé, concernant le déroulement de son interpellation.

À 18h30, l’un des deux interpellés était sorti, sans convocation, tandis que l’autre serait toujours en garde à vue.

En plus des blocus quotidiens, l’intersyndicale de l’éducation appelle à une nouvelle manifestation d’ampleur ce jeudi 8 octobre en soutien au mouvement lycéen, à 13h au Peyrou.

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