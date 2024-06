Montpellier : deux militants pro-palestiniens convoqués au tribunal après une action symbolique

Deux militants de la campagne BDS France Montpellier (Boycott, Désinvestissements, Sanctions contre l’Etat israélien), dont la figure José-Luis Moragues, appellent à un rassemblement de soutien devant le tribunal, où ils sont convoqués le 4 juillet à 8 h 30 après une action symbolique, le 13 juin, devant la Maison des relations internationales de Montpellier

Comme à leur habitude, les militants de la campagne BDS France Montpellier tenaient un stand, le 13 juin, sur la place de la Comédie, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens face au génocide en cours. Après s’être fait verbaliser (pour la onzième fois en trois mois), quelques militants sont allés accrocher des banderoles à la Maison des relations internationales, à proximité, pour dénoncer la tenue à Montpellier de la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif”, organisée par le Centre culturel juif Simone Veil. Une revendication alignée sur des intégristes israéliens et contraire au droit international, reprise par un certain Donald Trump en 2017.

De la peinture rouge a symboliquement été versée sur la plaque célébrant le jumelage de Montpellier avec la ville israélienne de Tibériade. Deux personnes ont été interpellées. Pour le Préfet de l’Hérault, François Xavier-Lauch, ce sont des « actes de vandalisme », tandis que le maire PS Michaël Delafosse parle d’ « actes de violences […] inqualifiables ».

Après 24 heures de garde à vue, les deux militants de BDS sont passés au tribunal de police. Le procureur leur a signifié une interdiction d’entrer dans le parc de la maison des relations internationales jusqu’à la date de l’audience, fixée le 4 juillet au tribunal de Montpellier. José-Luis Moraguès, co-animateur de la campagne BDS-FRance Montpellier, raconte : “Juste après, on est passés devant la juge des libertés. Quand je lui ai donné mon âge, et qu’elle a vu que je n’avais aucune condamnations, elle a levé cette interdiction me concernant. Tout ça pour un peu de gouache qui part au lavage sur le drapeau des USA, pays qui vend le plus d’armes à Israël, et sur la céramique qui commémore le jumelage de Montpellier avec la ville Israélienne de Tibériade…”

Un rassemblement de soutien est prévu le 4 juillet à 8 h 30 devant le tribunal d’Instance de Montpellier, place Pierre-Flotte.

