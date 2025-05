Montpellier : hommage aux morts en Palestine devant la préfecture

En ce 15 mai, jour de commémoration de la Nakba (début de l’expulsion des Palestiniens de leurs terres en 1948), plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant la préfecture de l’Hérault pour lire les noms de victimes du génocide en cours et se recueillir

Un drapeau palestinien est accroché aux grilles de la préfecture de l’Hérault. Devant le portail, des portraits de victimes palestiniennes depuis le 7 octobre sont alignées, et leurs noms sont lus à haute voix, “pour les faire vivre encore, pour ne pas les faire tomber dans l’oubli”, dira-t-on au micro. Des personnes présentes au rassemblement ont pu allumer des bougies devant les portraits posés au sol.

Une initiative organisée en simultané dans 44 villes en France, en Belgique et en Suisse, en ce 15 mai, jour de la Nakba (“catastrophe” en arabe), où en 1948, démarrait le début de l’expulsion des Palestiniens de leurs terres et du nettoyage ethnique : entre 700 000 et 750 000 palestiniens — sur les 900 000 qui vivaient dans les territoires qui seront sous contrôle israélien à l’issue du conflit de 1948, ont fui ou ont été chassés de leurs terres.

A Montpellier, la prochaine manifestation de soutien à la Palestine s’élancera des halles de la Paillade pour rejoindre la Place de la Comédie le samedi 17 mai à 14h30.

