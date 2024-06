Montpellier : la CGT Urbaser dénonce une agression raciste d’un intérimaire pendant son travail

Lundi 10 juin, un intérimaire de l’entreprise Urbaser environnement, qui gère la collecte des déchets au nord de Montpellier, a été victime d’une agression raciste à Castries pendant qu’il sortait une poubelle d’un box. La CGT dénonce une agression “symptomatique de ce qui se passe dans le pays”

Dans un communiqué du 12 juin, l’Union locale CGT de l’aire urbaine de Montpellier et le syndicat CGT Urbaser, une entreprise de collecte des déchets, dénoncent une agression raciste dont un intérimaire aurait été victime le 10 juin à Castries, pendant son travail.

“Il a déplacé une trottinette qui était attachée dans un box et qui le gênait pour pouvoir ramasser les conteneurs poubelles. Un homme l’a interpellé en lui criant dessus et en le traitant d’ « arabe voleur ». Quand l’intérimaire s’est retourné, l’homme l’a frappé en l’insultant et en lui crachant dessus. Les gendarmes se sont déplacés mais n’ont pas interpellé l’agresseur. Les pompiers se sont déplacés et ont laissé l’intérimaire à l’arrêt de tram pour qu’il se rende à l’hôpital. L’intérimaire a été opéré de la main et il a 45 jours d’I.T.T [Interruption totale de travail, NDLR]”, décrit le communiqué.

“On fait déjà un travail ingrat et pas reconnu, on se lève à 4 heures du matin pour embaucher à 5 heures, si en plus on se fait agresser, ça ne va pas du tout”, déplore Abdelkader Cherif, délégué syndical CGT Urbaser, qui précise que l’intérimaire agressé va déposer plainte.

La CGT dénonce une agression“symptomatique de ce qui se passe dans le pays et le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité”, et exige que “que toutes les travailleuses et tous les travailleurs soient respecté·es.”

Contactée, Geneviève Morau, responsable d’exploitation d’Ubaser Montpellier, explique que si des insultes ou agressions verbales sont régulièrement constatée sur le terrain, c’est la première fois qu’elles prennent une telle ampleur en se doublant d’un caractère raciste. “Nous aimerions porter plainte avec notre intérimaire, mais la gendarmerie nous a dit que nous ne pouvions pas. En tout cas, nous sommes derrière lui et il a tout notre soutien, nous condamnons fermement ces actes. Sur le terrain, nos agents ont des consignes claires : ne pas répondre aux provocations, rester cordial en toutes circonstances et faire remonter les potentiels incidents.”

La CGT mobilisée

Myriam Rivoire, secrétaire de l’Union locale CGT Aire urbaine de Montpellier, complète : “La sécurité des salariés au travail est l’une des responsabilités de l’employeur. Nous allons discuter de cela avec l’entreprise. Et dans le contexte actuel, on va voir de plus en plus de dérives xénophobes et racistes, nous devons nous mobiliser.” Face à la menace de la prise du pouvoir par l’extrême-droite le 7 juillet prochain avec les élections législatives, l’union départementale de l’Hérault appelle à plusieurs rassemblements cette semaine. A Montpellier, l’Union locale CGT sera présente vendredi 14 juin à 18 heures à Albert Premier pour une manifestation contre l’extrême-droite.

“Nous serons également présents le lendemain à la marche des fiertés pour alerter les gens sur la question”, précise Myriam Rivoire, qui ajoute : “On est en train de discuter pour construire d’éventuels mouvements sur le terrain pour appeler à la grève.

