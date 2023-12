Montpellier : la grève des salarié·es d’Issue mobilise à plein

Les salarié·es de l’association montpelliéraine Issue tenaient un piquet de grève devant les locaux de la rue Louise Guiraud, près du cours Gambetta ce jeudi 21 décembre. Le non-renouvellement de quatre CDD dans la structure a mis le feu aux poudres, sur fond de manque de moyens

Rue Louise Guiraud, musique, café, tracts et drapeaux syndicaux étaient de sortie ce jeudi 21 décembre, dès 8h30 du matin. Plusieurs dizaines de salarié.e.s de l’association Issue, qui œuvre dans le secteur social pour la réinsertion et l’aide aux personnes sans-abris et aux précaires, tenaient un piquet de grève.

La participation au mouvement de grève, auquel Le Poing a déjà consacré un article ce mercredi 20 décembre, a été importante. Des salarié·es mobilisé·es du site d’accueil de jour de Richter, tout nouvellement ouvert mais déjà menacé de fermeture, sont venus rendre visite à leurs collègues de Gambetta. “Ici il y a presque tous les travailleur.euses du SAO et de l’acculai de jour de Gambetta, plus d’autres. Certains ont repris le travail après un débrayage de quelques heures, pour ne pas que ça pèse trop sur les finances à l’approche des fêtes”, nous confiait en milieu de matinée, sur le piquet de grève, Mathieu Granat, délégué syndical CGT.

La goutte d’eau qui fait déborder le vase

Le non-renouvellement de quatre CDD au sein l’association a mis le feu aux poudres. Mais les racines de la colère sont plus profondes : le manque de moyens est criant, et engendre de grosses difficultés pour les salarié·es à accomplir leur mission.

“Si la mobilisation est si massive, c’est qu’il y a un énorme raz-le-bol chez les collègues, avec l’impression de ne plus parvenir à accompagner correctement les bénéficiaires.”, témoigne Elsa* “D’habitude les grèves sont nettement moins suivies dans l’association, pendant les luttes du social et du médico-social de l’hiver 2021-2022, seuls quelques collègues participaient. Là il y a beaucoup de lassitude, et la mort récente d’une personne qui venait régulièrement manger sur le site de Gambetta a provoqué beaucoup d’émotion, et a fait remonter en puissance le sentiment qu’on est pas assez dotés en moyen pour faire face. On reçoit tous les jours entre 350 et 400 personnes, et comme on est que trois pour les accueillir, la direction propose à des bénévoles, pour la plupart des bénéficiaires, de participer au service.” Depuis quelques semaines déjà la laverie n’est plus en service, et le service de boîte postale devrait se réduire à quelques heures dans la mâtinée prochainement.

Une mobilisation qui aura des suites

Une réunion entre la direction d’Issue et les représentant·es du personnel en grève a eu lieu mercredi soir, à la veille de la mobilisation. La direction met en avant un manque de moyens alloués par les financeurs (État, mairie et métropole), et promet l’organisation d’une prochaine réunion avec la direction de Gammes, après les fêtes (Issue est une branche d’une plus grande association, Gammes). “Pour la suite il va nous falloir surveiller les moyens qui sont mis en œuvre par les directions pour faire pression sur les financeurs.”, commente Mathieu Granat. “On est aussi en train de voir avec la mairie et la Métropole pour des financements permettant le maintien de l’accueil de jour de Richter, la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale ) nous a annoncé qu’elle ne financerait que pour la période de la trêve hivernale.”, ajoute Elsa.

C’est que la mobilisation n’est pas finie : une assemblée générale a eu lieu entre midi et deux sur le piquet de grève, et le principe d’une action tournée vers la DDCS est actée pour le mois de janvier.

Contactée, la direction d’Issue n’a pas répondu à nos sollicitations.

*Prénom modifié

