Montpellier : la Ligue du Midi coorganise la projection d’un film du raciste anglais Tommy Robinson

Le 11 février, la Ligue du Midi, groupuscule identitaire violent et raciste, organise la projection de “Silenced”, un film du militant d’extrême droite Britannique Tommy Robinson, où il raconte ses démêlés judiciaires après une affaire de diffamation. Eric Mauvoisin-Delavaud, créateur du micro-parti Rassemblement Vendéen, sera de la partie, dans un lieu tenu pour l’instant secret à Castelnau-le-Lez

C’est dans un lieu qui ne sera révélé que quelques jours avant l’événement, à Castelnau-le-Lez, que la Ligue du Midi, groupuscule identitaire raciste et violent, organise un événement le 11 février. Au programme, la projection de “Silenced”, le film du militant d’extrême droite anglais Tommy Robinson. Les réservations se font auprès de Richard Roudier, patriarche du clan et fondateur de la Ligue. Ses deux fils, Martial –condamné en 2013 pour avoir poignardé un jeune antifasciste– et Olivier, font également partie du groupe.

Tommy Robinson, le fascisme d’outre-Manche

Stephen Yaxley-Lennon, plus connu sous le pseudonyme de Tommy Robinson, est un militant identitaire anglais. Après un bref passage au parti national Britannique (un parti fasciste crée par des admirateurs d’Hitler), il fonde en 2009 l’English Defence League, une organisation dont le but est de combattre “l’islamisation” de l’Angleterre. Pendant les émeutes de l’été dernier au Royaume-Uni, orchestrée à partir de l’instrumentalisation mensongère d’un fait-divers, Tommy Robinson est arrêté par la police pour avoir organisé une manifestation contre l’immigration illégale.

“Silenced”, son film, paru en 2024, n’est autre que le récit d’une de ses incarcérations. En mai 2018, il filme des hommes syriens accusés d’avoir exploité sexuellement des jeunes filles, en marge d’un procès, et diffuse ces images en direct sur internet. Ce procès faisait pourtant l’objet de restrictions de couverture médiatique pour s’assurer que les accusés bénéficient d’un procès équitable. Le tribunal le condamne alors à neuf mois de prison pour outrage à la justice. L’un des jeunes hommes accusé porte plainte contre Robinson pour diffamation et gagne. Mais dans son film, Tommy Robinson répète les propos jugés diffamatoires par la justice à l’encontre du jeune syrien, ce qui lui vaudra une nouvelle incarcération en octobre 2024.

Un militant d’extrême droite Vendéen en “guest-star”

Eric Mauvoisin-Delavaud participe également à l’événement organisé par la Ligue du Midi. Celui que nos identitaires locaux présentent comme “un cinéaste” sur l’affiche -il a réalisé un film sous le nom de Eric Dick- est en réalité un militant d’extrême droite. Passé par le Rassemblement National, puis par Reconquête, dont il s’est fait purger, il anime aujourd’hui un micro-parti nommé Rassemblement Vendéen, où il s’entoure de néonazis du cru, comme l’avait relevé le collectif antifasciste Bastyon de Résistance dans un post Instagram. En 2019, Eric Mauvoisin-Delavaud a été condamné pour diffamation à l’encontre de l’enseigne La Mie Câline. Le militant accusait la la chaîne de boulangeries de « reverser des taxes à l’État islamique », via la vente de sandwichs hallal.

Voilà qui lui fait un point commun avec Tommy Robinson, pour qui le Vendéen voue une certaine admiration. L’été dernier, “Eric Dick” semblait se réjouir des émeutes racistes qui secouaient l’Angleterre sur les réseaux sociaux. Et alors que Tommy Robinson appelait le 26 octobre dernier à une nouvelle manifestation anti-immigration en Angleterre, Mauvoisin annonçait sur ses réseaux traverser la Manche pour s’y rendre. Bref, quand il s’agit de partager sa xénophobie, l’extrême-droite s’émancipe bien volontiers des frontières…

Contactée, la mairie de Castelnau-le-Lez indique qu’elle n’était pas au courant ni de la tenue de l’événement, ni d’une éventuelle interdiction de diffusion du film. La municipalité ajoute qu’elle“n’a mis à disposition aucune salle pouvant accueillir ce type d’organisation.”

