Montpellier : la préfecture interdit le rassemblement de soutien à la Palestine

Dans un arrêté publié le 24 mai, la préfecture de l’Hérault interdit un rassemblement de soutien à la Palestine qui devait avoir lieu sur la place de la Comédie de 9 heures à 18 heures pour “risques de troubles à l’ordre public”. Les organisateurs contestent cette décision

Les soutiens montpelliérains à la Palestine avaient prévu un rassemblement de 9 à 18 heures sur la place de la Comédie. Alors que la Cour de Justice Internationale vient de demander au gouvernement Israélien de cesser son offensive sur la ville de Rafah, la décision locale est tombée comme un couperet, provoquant la “stupéfaction” chez les organisateurs de l’évènement : dans un arrêté publié le 24 mai, la préfecture de l’Hérault interdit le rassemblement du lendemain.

Pour le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, le rassemblement n’a pas fait l’objet d’une autorisation en mairie, et est susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public. La préfecture justifie également sa décision par le fait que BDS, collectif de soutien à la Palestine,”installe depuis plusieurs samedis des stands sur la place de la Comédie sans autorisation d’occupation du domaine public communal et qu’il fait l’objet systématiquement de verbalisation au titre de la police municipale sans aucun effet sur le respect pourtant nécessaire de la loi.” De plus, le préfet évoque pour motif d’interdiction les plaintes en diffamation déposées par la présidente de Carole Delga et le sénateur socialiste Hussein Bourgui à l’encontre de José-Luis Moraguès, co-animateur de BDS Montpellier, après que le collectif ait brandi des pancartes les présentant comme des “complices d’Israël”.

De leur côté, les organisateurs ont fait un référé au tribunal administratif pour contester cette décision, en rappelant qu’en huit mois de manifestations et rassemblements, il n’y avait eu aucun trouble à l’ordre public constaté. Le rassemblement a quand même lieu.



Par contre, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la préfecture de l’Hérault n’a pris aucun arrêté pour interdire le spectacle de l’antisémite Dieudonné, déjà condamné pour provocation à la haine, prévu ce dimanche 26 mai dans un rayon de 20 kilomètres autour de Montpellier, alors qu’elle l’avait fait les fois précédentes…

