Montpellier : la pub pour le livre de Philippe de Villiers retirée du réseau de la TAM

Une publicité pour le dernier livre de l’ancien soutien d’Éric Zemmour s’affichait sur des bus du réseau montpelliérain. Après l’interpellation d’élus de gauche, la Métropole l’a fait retirer, rapportent nos confrères d’Infoccitanie

Le visage de Philippe de Villiers a fait quelques tours de Montpellier, mais pas plus. Comme le révèle Infoccitanie, des bus du réseau TaM affichaient mi-octobre une publicité pour le nouvel ouvrage du fondateur du Puy du Fou. Le livre est publié chez Fayard, maison d’édition détenue par le groupe de Vincent Bolloré.

C’est Hugo Daillan, militant associatif et collaborateur des élus LFI-Verts populaires, qui a repéré l’affiche le 13 octobre aux Arceaux. L’opposition de gauche a aussitôt réagi. Le conseiller municipal Antoine Bertrand juge « scandaleux » que les bus servent à cette promotion. Il interpelle le maire-président Michaël Delafosse en rappelant que La Rochelle et Saint-Étienne ont déjà fait retirer ces affiches. Son collègue Rhany Slimane accuse l’exécutif d’offrir « une tribune à l’extrême droite avec l’argent public ».

Les espaces publicitaires des bus sont commercialisés par une régie externe, Metrobus. Celle-ci doit respecter une charte qui encadre notamment les messages politiques. Contactée par Infoccitanie, la Métropole a indiqué mercredi 21 octobre que ce type de promotion n’était pas autorisé. Elle précise que les affiches ont été retirées « dès que nous en avons pris connaissance ». Un aller simple, sans correspondance.

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