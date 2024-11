Montpellier : le cinéma Utopia projette les ZAD à l’écran

Dans le cadre de sa programmation, le cinéma organise une rencontre avec la réalisatrice du documentaire “Alliances terrestres” sur la lutte contre le projet d’A69 entre Castres et Toulouse ce vendredi 8 novembre, en compagnie du collectif SOS Oulala. A l’affiche également, “Direct Action”, qui filme des militants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et dresse un parallèle avec la manifestation contre les mégabassines de Sainte-Soline

Situé avenue du Docteur Pezet, près de l’Université Paul-Valéry, le cinéma Utopia a toujours eu à cœur de projeter des films et documentaires militants. Et ce vendredi 8 novembre, le cinéma organise une soirée rencontre-débat autour du film “Alliances terrestres”, en présence de sa réalisatrice, Isabelle Haëlvoet et de membres des Soulèvements de la Terre. Elle a filmé les collectifs militants qui luttent contre le déboisement de 400 hectares de terres agricoles permettant la construction du tronçon de l’A69 entre Castres et Toulouse. Suivant la lutte depuis ses débuts, elle a gagné la confiance des diverses personnes impliquées sur le terrain. Elle s’appuie sur ses propres images, sur des archives journalistiques, ainsi que des images capturées par des militants.

La soirée est organisée en partenariat avec le collectif SOS Oulala, en lutte contre la Liaison Intercommunale de Contournement Nord de Montpellier. Le collectif a organisé plusieurs évènements et manifestations pour s’opposer à ce projet de destruction de la garrigue du nord de Montpellier.

Autre film sur les ZAD et luttes contre des grands projets inutiles projeté à Utopia à partir du 20 novembre : “Direct Action” . En immersion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes entre 2022 et 2023, Guillaume Cailleau et Ben Russell rendent compte d’une société qui, après la lutte qui l’a réunie, esquisse à présent les contours d’un autre monde possible. Au même moment, à Sainte-Soline, les Soulèvements de la Terre s’opposent à un projet de privatisation de l’eau et se heurtent, une fois encore, à la violence de l’État. Un film de 3 h 30 qui sera projeté le dimanche matin, et qui bénéficiera des séances à 4 euros proposées par le cinéma Utopia.

Plus d’infos sur http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/

