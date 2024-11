Cette semaine dans l’Hérault : mobilisation cheminote, formations et conférences

Lundi 4 novembre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 5 novembre

Montpellier : rassemblement de la CGT Cheminots contre la Complémentaire Santé Obligatoire et le gel des salaires et des pensions, à 10h30 devant la Direction Régionale, à Rondelet.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Mercredi 6 novembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Jeudi 7 novembre

Montpellier : soirée-débat sur le thème « la drogue à Montpellier », en présence d’Élodie Brun-Mandon, adjointe au Maire déléguée à la santé, la prévention et la lutte contre les addictions, d’Audrey Nehlig, coordinatrice au CAARUD “Réduire Les Risques” à Montpellier, d’une personne de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), d’une personne du CHU, spécialisée dans la prévention, l’addiction et la reconstruction. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Montpellier : l’auteur Francis Vennat viendra présenter son roman historique « Espagne, Terminus Cerbère », sur une famille qui fuit le coup d’État fasciste de Franco en 1936, à partir de 19h au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René.

Vendredi 8 novembre

Pont d’Hérault : l’assemblée de la zone publique de l’Étuve, ancienne usine squattée, se réunira à 18h, sur place, route de Ganges.

Montpellier : soirée dédiée à la préservation des océans avec l’association Wings of the Ocean, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Samedi 9 novembre

Montpellier : cantine populaire de l’Association pour l’Égalité Sociale, l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). Rendez-vous à la librairie la Mauvaise réputation, 20 rue Terral, à 9h pour cuisiner, puis départ à 11h vers le Peyrou pour le service du repas de 12h à 14h, avant retour à la librairie pour la vaisselle et le rangement. Au menu : dahl de lentilles.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Dimanche 10 novembre

Montpellier : formation à la désobéissance civile non violente, avec Extinction Rébellion. De 10h à 16h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, avec repas partagé. Inscription obligatoire par ici.

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

