Montpellier : le collectif antimilitariste demande des comptes à Delga sur l’effort de guerre

Environ 70 personnes se sont rassemblées ce samedi 3 mai devant l’Hôtel de Région de Montpellier pour un premier appel à la mobilisation d’un nouveau collectif antimilitariste. Dans le viseur, une enveloppe de 200 millions de la région Occitanie destinée à la « défense »

On les avait déjà repérés dans le cortège montpelliérain du 1er mai : un nouveau collectif antimilitariste, regroupant organisations politiques, syndicales et associatives et individus, s’est formé à Montpellier.

Ce samedi 3 mai se déroulait sa première action publique : un rassemblement devant l’Hôtel de Région.



C’est que Carole Delga, présidente « socialiste » de la Région, a suivi la rhétorique va-t-en guerre du gouvernement et de l’Union Européenne, qui développe un plan à 800 milliards d’euros pour “financer la défense” : dans un communiqué paru ce mardi 25 mars, elle a annoncé “la mobilisation d’une enveloppe de 200 millions d’euros pour maintenir la compétitivité de l’industrie de la défense dans les territoires et renforcer notre capacité de défense.”

Cet investissement s’étalerait sur la période 2025-2030 et concernerait 430 entreprises en Occitanie, telles que Airbus Defense and Space, Cegelec Defense, Thalès et Safran, Les Forges de Tarbes (munitions), Delair (drones)… Soit 25 000 salariés. Le tout, en partenariat avec le ministère de la défense.

Et ce “alors que l’ensemble des budgets utiles sont coupés dans l’éducation ou la culture”, déplore au micro un membre du collectif. “Le militarisme est source et cause de casse sociale. Il renforce le nationalisme via l’union sacrée et sape l’internationalisme du mouvement social. Une paix juste ne pourra se construire qu’avec la destruction du capitalisme et la fin des hiérarchies”, continue-t-il.



Le collectif entend poursuivre ses actions. Une prochaine réunion est d’ailleurs prévue le 14 mai à 18h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

