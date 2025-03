Région Occitanie : pendant que le secteur culturel meurt, Delga annonce 200 millions pour la défense

Après les annonces de la Région Occitanie de réduire de 40% ses financements au secteur de la formation professionnelle dans domaine culturel, des centres de formations pourraient bien mettre la clé sous la porte. Pendant ce temps, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, annonce la mobilisation d’une enveloppe de 200M € pour “maintenir la compétitivité de l’industrie de la défense dans nos territoires“

On en parlait le 18 mars dernier : seize stagiaires du centre de formation TSV, qui devaient entamer mi-février une formation pour devenir techniciens de spectacle vivant à Villeneuve-les-Maguelone, ne savaient pas s’ils allaient pouvoir commencer leur cursus. En cause, des coupes budgétaires de la Région Occitanie, qui a réduit de 40 % ses financements alloués à la formation dans le domaine culturel.

Mais la semaine dernière, TSV apprenait que la région finançait 9 des 16 places de formation disponibles. “Le reste, on va le financer sur fonds propres”, expliquait Cyril Klein, responsable pédagogique du centre de formation. Si les stagiaires ont pu commencer leur cursus ce lundi 24 mars, cela se fera donc au détriment de la stabilité économique de la structure : “Cela sera notre dernière promotion, on arrête fin 2025 car on sera déficitaires. L’année de nos 25 ans, tout un symbole…”, commente Cyril Klein. Ce manque à gagner touche directement la durée de la formation, réduite de 10% par rapport à son nombre d’heure initial.

“Une crise sans précédent”

Le 20 mars dernier, une vingtaine de centres de formation du secteur culturel en Occitanie publiaient un communiqué commun pour déplorer“une crise sans précédent pour la culture et la formation professionnelle”, avec 130 millions d’euros de coupes dans le budget du ministère de la culture et une baisse annoncée des subventions régionales en Occitanie. Ils dénoncent “des formations réduites voire annulées faute de financements, des pertes d’emplois pour les équipes permanentes des organismes de formation, des baisses d’activité pour les formateurs” ainsi que “des centaines de demandeurs d’emplois privés de formations qualifiantes et certifiantes, freinant leur accès aux métiers du spectacle vivant et de l’audio-visuel.”

Pendant ce temps, Delga entend “réarmer” la Région

Mais cette crise qui touche le secteur culturel n’est vraisemblablement pas la priorité de la présidente (“socialiste”) de la Région Occitanie. En effet, Carole Delga a suivi la rhétorique va-t-en guerre du gouvernement et de l’Union Européenne, qui développe un plan à 800 milliards d’euros pour “financer la défense” : dans un communiqué paru ce mardi 25 mars, elle a annoncé “la mobilisation d’une enveloppe de 200 millions d’euros pour maintenir la compétitivité de l’industrie de la défense dans les territoires et renforcer notre capacité de défense.”

Cet investissement s’étalerait sur la période 2025-2030 et concernerait 430 entreprises en Occitanie, telles que Airbus Defense and Space, Cegelec Defense, Thalès et Safran, Les Forges de Tarbes (munitions), Delair (drones)… Soit 25 000 salariés. Le tout, en partenariat avec le ministère de la défense. Bref, si les intermittents se retrouvent au chômage, ils pourront toujours postuler à l’armée, visiblement, le secteur est porteur en ce moment…

