Montpellier : le collectif Robin des Toits réquisitionne l’ancienne auberge de jeunesse municipale

Face au taux croissant de personnes à la rue, le collectif appelle à les soutenir en venant devant le bâtiment occupé, rue des écoles Laïques (arrêt de tram Louis Blanc), ce samedi 2 mars

A Montpellier, les luttes autour du logement seraient-elles en train de reprendre du poil de la bête après le coup d’arrêt instauré par la loi Kasbarian (du nom de l’actuel ministre du logement, qu’il avait porté alors qu’il était encore député), qui criminalise les squats ?

“Face à l’urgence humanitaire, nous avons constitué un collectif des personnes démunies ou à la rue. Avec des soutiens, nous avons pris la décision d’occuper l’ancienne auberge de jeunesse. Ce bâtiment, comme de nombreux autres à Montpellier, est vacant depuis plusieurs années. Ce lieu est municipal. Il a fait l’objet d’un projet d’accueil pour personnes sans abri, mais cela n’a jamais abouti”, écrit le collectif Robin des Toits, ce samedi 2 mars, alors qu’ils viennent de réquisitionner le bâtiment situé rue des écoles laïques, à Montpellier.

“De l’aveu même du préfet de l’Hérault, 1000 à 1500 personnes sont à la rue à Montpellier, alors que l’hébergement inconditionnel est un droit fondamental, l’État mène une politique inhumaine en sous dimensionnant délibérément les dispositifs de mise à l’abri. Toujours d’après le préfet « ne pas avoir assez de places [d’hébergements d’urgence], cela oblige à des arbitrages cruels chaque soir » On ne saurait mieux dire ! Cette cruauté n’est pas une fatalité, elle ne tombe pas du ciel, elle est la conséquence directe des politiques menées”, dénonce le collectif, qui appelle à le soutenir devant le bâtiment.

