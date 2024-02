Montpellier : Le Karnaval des Gueux de retour pour une soirée puis une conférence

Selon nos informations, le Karnaval des Gueux, traditionnelle fête populaire Montpelliéraine, pourrait bien revenir animer les rues du Clapas ce mardi 13 février. Jeudi, une soirée conférence sera consacrée à cette tradition à partir de 19 heures à la brasserie le Dôme

Plus le temps passe, et moins on en sait sur la potentielle tenue du Karnaval des Gueux, cette « vieille coutume parfaitement inorganisée à la gloire des culottes sales, des haleines fortes, des sales mômes et autres partisans de la méchanceté gratuite sans complaisance » (lire ici notre historique du Karnaval), qui a le don de faire trembler les pouvoirs locaux et les commerçants.

Il faut dire que la répression de cette fête subversive a pu calmer quelques ardeurs : pendant l’édition de 2017, la police a gazé le cortège dès 21h30 et deux personnes ont purgé une peine de prison pour des tags. En 2018, la police a gazé gratuitement les clients d’un bar, et a blessé plusieurs personnes, dont quelqu’un qui s’est retrouvé avec un trou dans la jambe à cause d’un projectile des forces de l’ordre.

En 2019, le centre ville était entièrement bouclé et les fêtards se sont fait nasser place Carnot après une course poursuite dans le quartier Antigone. En 2020, le cortège a carrément été nassé dès le départ et n’avait pas pu déambuler. L’an dernier, l’habituelle désorganisation Karnavalesque doublée d’un dispositif policier impressionnant a tué le départ de la fête dans l’œuf.

Et pourtant, selon nos informations, une nouvelle édition pourrait bel et bien se tenir ce mardi 13 février, sans qu’un lieu et une heure de rendez-vous soient pour le moment annoncés publiquement.

Affiche (bien évidemment parodique) annonçant l’édition 2024 du Karnaval des Gueux, avec le détournement humoristique qui caractérise cette fête)

Une soirée conférence

Moins festive et plus organisée, mais néanmoins prometteuse en terme d’informations sur cette coutume subversive et revendicatrice de critique sociale qui puise sa source sous l’ancien régime, une conférence sur le Karnaval des gueux aura lieu le 15 février à partir de 19 heures à la Brasserie le Dôme, avec des universitaires, des carnavaliers, le collectif Technopolice qui viendra parler de répression, et un journaliste du Poing, qui a couvert pas mal d’éditions du Karnaval. L’occasion de revenir sur l’histoire, la signification politique et l’actualité de cette fête.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON