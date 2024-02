Près de Montpellier, des séances de méditation aux relents de dérives sectaires

Implantée à Pérols, l’association Kaya Team Universe entend « apporter l’héroïsme dans la vie réelle » via des stages et ateliers, entre univers fictionnel et théories complotistes. Son fondateur, Pierre Lassalle, est bien connu des autorités travaillant sur les dérives sectaires. Immersion



Au moment de s’inscrire par téléphone à une séance de « méditation créatrice de purification des chakras », une voix féminine très douce interroge : « Je ne sais pas si vous êtes allé sur notre site, mais on a une éthique de protection, nous ne sommes ouverts qu’aux personnes non-vaccinées, et qui ne côtoient pas de gens vaccinés, car ça les imbibe de mauvaises ondes. »

Et en effet, sur le site de Kaya Team Universe, l’association qui organise l’événement, on peut lire un article en deux volets présentant les « dangers » de la vaccination, avec un discours complotiste qui sous entend que le vaccin contre le Covid-19 serait un plan de « l’élite mondiale » mené, entre autres, par Bill Gates : les personnes vaccinées contre le Covid seraient des « transhumains transformés en antenne GPS », incapables de se connecter au spirituel, que les vaccinés « contamineraient les non-vaccinés » avec du graphène qui leur aurait été injecté. « Sachez que sa composition atomique est : 6.6.6 !!! Eh oui, il comprend six électrons, six neutrons et six protons ! », peut-on lire.

Bref, pas de quoi me décourager, moi qui suis pourtant triplement vacciné, d’aller voir en immersion les-dites séances, sous couverture. Et tant pis pour les mauvaises ondes.

« Bille de lumière »

Rendez-vous est donné dans la zone industrielle de Pérols. Au premier étage d’un bâtiment vide et en travaux, nous sommes accueillis dans un couloir. Sur les portes, le logo de « Terre de lumière », la maison d’édition de Pierre Lassalle -créateur de Kaya Team Universe-, et celui de l’association. Cette porte s’ouvre, laissant apparaître Caroline, une femme entre 30 et 40 ans au look de babos de l’arrière-pays héraultais, tout sourire. C’est elle qui va animer la séance. Caroline dit travailler avec Pierre Lassalle depuis huit ans. Elle nous invite immédiatement à laisser nos téléphones dans une cocotte en fonte, elle-même placée dans un micro-ondes, « pour éviter les interférences ».

Sur un mur de cette grande salle toute en longueur, trône l’entière bibliographie de Pierre Lassalle. Ecrivain de romans et d’ouvrages ésotériques, il a fondé l’association Kaya Team Universe, du nom de l’héroïne de ses romans, Kaya Dove, qui combat le mal. Kaya Team Universe est aussi une marque, qui fonctionne comme un label à apposer sur d’autres entreprises ou association comme gage « d’éthique ». Tout le discours de la structure est d’ailleurs basé sur des ponts entre l’univers fictionnel de Pierre Lassalle et le réel, enjoignant les gens à « apporter l’héroïsme dans la vie des gens », notamment par des stages et ateliers, ou par la création de « Ligues » (Ligue de la mère lunaire, ligue du rayonnement créatif) vu comme des groupes d’action à intégrer dans son mode de vie.



On y trouve également des produits dérivés de l’association (porte-clés, champagne…), des « élixirs » à base de plantes en spray et des tracts dénonçant la « peste vaccinale ». Sur les murs sont affichés des tableaux peints par Pierre Lassalle et sa femme Céline, inspirés de la tapisserie de la dame à la Licorne, datant du début de la renaissance française. « Il y a énormément de symboles ésotériques cachés », explique Caroline, sans trop pouvoir expliciter lesquels. « Il faudrait demander à Pierre. »

Notre hôte nous invite à nous assoir en cercle sur des tapis de yoga et des coussins autour de plusieurs bibelots posés sur un tapis au centre : une peluche de licorne, une coupe, symbolisant le Graal, des pots remplis de petits mots, un grimoire, qui demeurera fermé, ainsi que des flyers et CD de méditation enregistrés par Pierre Lassalle.

« Cette association a été créée pendant le confinement par Céline Lassalle et Lucie Delalain pour réunir les gens ici », explique Caroline. Quand on demande quel rôle a Pierre Lassalle dans la structure, elle répond : « Il est l’initiateur de l’univers qui nous réunit, mais ce sont Céline et Lucie qui gèrent tout. Il intervient parfois dans des stages ou conférences. »

Puis, on en vient aux faits : « Aujourd’hui, je vais vous faire découvrir la méditation créatrice, inventée par Pierre Lassalle. Je vais vous la faire découvrir, mais je ne peux pas vous l’enseigner, seules Céline et Lucie le peuvent. » Nous voilà donc assis en tailleur, les yeux fermés à écouter la voix de Pierre Lassalle, enregistrée sur un CD, qui nous enjoint à nous détendre, et à visualiser sa conscience comme une « bille de lumière » pour la faire circuler entre ses chakras afin d’atteindre son « corps éthérique ».

Au bout d’une demi-heure, un jeune homme, pour qui c’était la première séance mais qui semble habitué à des méditations de ce type, semble ravi. « Vous scintillez ! », se réjouit Caroline.

Curieux, on demande : « On peut avoir des conseils pour s’exercer chez nous? ». Notre initiatrice marque un temps d’arrêt, puis répond : « vous pouvez acheter un des CD de Pierre, ou venir dans nos stages. » En sachant qu’il en faut plusieurs pour atteindre l’éveil, et que ces stages coûtent 190 euros les deux jours. On se salue poliment, et on s’en va. On en restera là.

Pierre Lassalle, gourou connu

Pierre Lassalle est un gourou bien connu des autorités, et ce, depuis longtemps. Une note de l’association de défense des familles et de l’individu victime de sectes des Yvelines, datée de 1998, alertait déjà à l’époque sur les agissements de Pierre Lassalle, alias U.R.I.E.L. (Unité de Recherches Intérieures pour l’Évolution vers la Lumière). Son mouvement « La Voie de la lumière » était cité dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur les sectes en France, sur la liste des mouvements sectaires de 50 à 500 adeptes. Un syncrétisme entre christianisme, art divinatoire, ésotérisme et sophrologie, qui proposait des « Séminaires initiatiques à sept niveaux ou sept plans de conscience, sept marches de l’évolution spirituelle, sept chakras (harmonisation des énergies) ».

Sur son site, celui de Kaya Team Universe ou la chaîne Youtube de sa maison d’édition, Terre de Lumière, Pierre Lassalle évoque entre autres les personnes tatouées comme étant des « alliés du diable », ou les médias « corrompus ». Selon lui, la guerre en Ukraine serait une invention des Etats-Unis pour empêcher l’avènement de l’ère du Verseau (concept astrologique censé représenter un cycle bouleversant la vie sur Terre), qui devrait avoir lieu en Russie.



En 2018, La Voix du Nord donnait la parole à Charline Delporte présidente du Centre national d’accompagnement familial et de formation face à l’emprise sectaire. Elle avait déclaré que « Pierre Lassalle est quelqu’un de très dangereux », et avait livré au quotidien du nord un témoignage glaçant : « C’est un leader sectaire à caractère thérapeutique, un homme dangereux qui attire des gens grâce à l’art, à ses livres… J’ai suivi l’histoire d’une jeune femme il y a quelques années. Élise était jeune kiné au CHR. C’était une fille intelligente, d’ailleurs les disciples de M. Lassalle ne sont pas du tout idiots. Elle avait envie de faire de la méditation, elle était fatiguée et a suivi une conférence de Pierre Lassalle. Au bout de sept formations, elle s’est suicidée. Elle en était arrivée à tirer les tarots pour savoir si elle pouvait soigner ou non tel jour. »

En retrait ?

Des accusations de dérives sectaires que le principal intéressé récuse dans une interview publiée sur son site officiel, à base de pirouette d’inversion accusatoire : « je pensais proposer à des gens de former des groupes pour mettre en pratique les connaissances et exercices qu’il y avait dans mes livres. J’ai compris, au bout de très peu d’années, que ce n’était pas possible… parce que les gens cherchaient avant tout que je m’occupe d’eux, que je les prenne en charge, que je les porte, que je sois leur père, leur mère, bref, ils avaient des attentes phénoménales, que de toute façon je n’avais nullement l’intention de satisfaire ! […] Et j’ai compris que les gens se comportaient presque tous de cette façon dans le monde : nous vivons dans un monde d’assistés, où les gens cherchent tous la prise en charge. Ceci n’avait rien à voir avec mon but de départ. Je me suis rendu compte que je m’étais « fait avoir » ! Et cela m’a valu de gros problèmes, car j’ai été alors accusé d’être à la tête d’une secte. […] Ainsi, depuis un certain temps déjà, je ne m’occupe plus de groupes de gens qui cherchent la prise en charge et qui veulent à tout prix vivre comme s’ils étaient dans une secte. C’est d’ailleurs un étonnant paradoxe : en effet, ces gens, qui sont très passifs et inertes, projettent sur des écrivains comme moi une autorité terrifiante, passant ainsi pour les pauvres victimes d’un vilain « gourou », alors qu’en fait ces gens sont des “manipulateurs passifs” ».





« Aucune plainte ou signalement »

Contacté, Jean-Baptiste Cesbron, membre de l’association héraultaise de défense de la famille et de l’individu victime de sectes, a réagi aux éléments mentionnés ci-dessus : «Quand on promet des éveils ou améliorations de soi par des thérapies comme celles-ci, il y a toujours le risque de publicité mensongère. Et puis là, c’est presque écrit noir sur blanc qu’on change de réalité quand on les rejoint, alors que d’habitude, ce n’est pas mentionné. C’est un signal plutôt inquiétant »



Interrogé sur la « mise en retrait » de Pierre Lassalle, il souligne le fait que « c’est parfois pire quand il n’y a pas besoin que le leader soit là pour que son culte soit appliqué » .

De son côté, la mairie de Pérols « n’avait jamais entendu parler de cette association, qui ne s’est jamais inscrite au registre des associations de la Ville et qui n’a jamais fait de demande de subvention » avant que nous ne les sollicitions à ce sujet, et déclare « qu’aucun signalement ou plainte n’ont été déposées à son encontre en gendarmerie ».

Quant à la structure (qui n’a pas répondu à nos questions post-immersion), elle envisage de quitter Pérols à la fin du mois « pour des raisons financières, car nous n’arrivons plus à payer le local » (dixit Caroline lors de la méditation) pour aller « quelque part ailleurs dans le sud de la France. » Où précisément ? La réponse demeure pour l’instant… occulte

