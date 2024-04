Ésotérisme et risques de dérives sectaires : à quoi joue la Ville de Montpellier ?

Pour la troisième fois depuis octobre dernier, Le Poing a découvert que la Ville de Montpellier faisait la promotion d’associations douteuses sur son portail des assos et sur le site de l’Antigone des assos. Cette fois-ci, il s’agit d’une “astrologue Sophianique”, concept inventé par Pierre Lassalle, sulfureux leader du controversé mouvement “Kaya Team Universe” sur lequel nous avons déjà enquêté

Agde a sa voyante ventriloque, Montpellier son “astrologue Sophianique”. Si elle n’intervient pas auprès du maire, celle-ci, via son association “Kairona”, figure néanmoins sur le portail des Assos de Montpellier et est répertorié sur le site de l’Antigone des associations, évènement ayant lieu en septembre pour présenter les différentes associations de Montpellier.

Capture d’écran du portail des assos de la Ville de Montpellier réalisée le 23 avril 2024.

Capture d’écran du site d’Antigone des associations réalisée le 23 avril 2024.

Sur le site de Sylvianne Attard, créatrice de Kairona, on peut lire : “Je pratique l’astrologie sophianique créée par Pierre Lassalle apporte une vision globale et vivante de l’être humain et de son évolution, incluant sa dimension physique, psychologique, spirituelle et karmique.” Le site renvoie également à Kaya Team Universe, mouvement de l’auteur ésotérique Pierre Lassalle, sur lequel nous avons déjà écrit deux papiers. Sylvianne Attard revendique par ailleurs faire partie d’une “Ligue” (groupe au sein du mouvement Kaya Team).

Pour rappel, Pierre Lassalle est un gourou bien connu des autorités, et ce, depuis longtemps. En 1994, des cadres de son mouvement “La voie de la lumière” se faisaient perquisitionner par la justice belge, mais ne débouchera sur aucune inculpation. Une note de l’association de défense des familles et de l’individu victime de sectes des Yvelines, datée de 1998, alertait déjà à l’époque sur les agissements de Pierre Lassalle, alias U.R.I.E.L. (Unité de Recherches Intérieures pour l’Évolution vers la Lumière). Son mouvement « La Voie de la lumière » était cité dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur les sectes en France, sur la liste des mouvements sectaires de 50 à 500 adeptes.

En 2018, La Voix du Nord donnait la parole à Charline Delporte présidente du Centre national d’accompagnement familial et de formation face à l’emprise sectaire. Elle avait déclaré que « Pierre Lassalle est quelqu’un de très dangereux », et avait livré au quotidien du nord un témoignage glaçant : « C’est un leader sectaire à caractère thérapeutique, un homme dangereux qui attire des gens grâce à l’art, à ses livres… J’ai suivi l’histoire d’une jeune femme il y a quelques années. Élise était jeune kiné au CHR. C’était une fille intelligente, d’ailleurs les disciples de M. Lassalle ne sont pas du tout idiots. Elle avait envie de faire de la méditation, elle était fatiguée et a suivi une conférence de Pierre Lassalle. Au bout de sept formations, elle s’est suicidée. Elle en était arrivée à tirer les tarots pour savoir si elle pouvait soigner ou non tel jour. »

Dans un témoignage que nous avons recueillir, une ancienne adepte de Kaya Team Universe racontait avoir été victime d’emprise mentale, sur fond de théories conspirationnistes homophobes et antivax. « Cela m’a appauvrie, je préférais m’inscrire à des stages que payer mon loyer », nous avait-elle raconté.

Troisième fois depuis octobre

Car ce n’est pas la première fois que la Ville fait la promotion d’associations douteuses sur son portail des Assos ou à l’Antigone des assos. En octobre dernier, nous écrivions que la Ville faisait la promo d’une association de l’association de développement de l’anthroposophie. Mouvement spirituel pseudo-scientifique fondé au début du XXe siècle par l’occultiste autrichien Rudolph Steinner, l’anthroposophie est souvent identifiée par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires comme pouvant présenter des risques pour la santé des personnes. Nous relevions aussi la présence d’une “médium et magnétiseuse” et autres “« rituels de dégagement énergétique par le plomb » au forum des associations d’Antigone. La Ville avait alors supprimé l’association de promotion de l’anthroposophie de son portail des Assos.

Chassez le naturel, il revient au tarot : en février dernier, nous relations la présence de Kaya Team évenements, l’association derrière le groupe de Pierre Lassalle, sur le site de l’Antigone des assos.

A quoi joue la Ville, alors que François Villette, directeur adjoint au cabinet de Michaël Delafosse, maire de Montpellier, écrivait sur Facebook le 14 avril dernier que “la plus grande menace pesant sur nos libertés ne vient pas de l’État mais de groupes sectaires” ?

Quelques recherches rapides (ça nous a pris environ dix minutes avec un ordinateur et une connexion Internet) permettraient de remonter jusqu’à Pierre Lassalle, et donc de se poser quelques questions sur la probité de cette association. Que fait le service vie associative de la Ville de Montpellier ? Y-a-t-il un contrôle à priori sur les associations répertoriées à l’Antigone des associations ? Si oui, comment fonctionne-t-il ? Si non, ne serait-ce pas pertinent d’en effectuer ?

Des questions que nous avions déjà posé deux fois à la mairie de Montpellier, qui n’a toujours pas répondu à nos sollicitations, mais qui a supprimé les pages capturées ci-dessus. (Va-t-on devoir les éplucher une par une pour leur envoyer ?)

