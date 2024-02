Antigone des assos : quand Montpellier fait (encore) la promo d’associations douteuses

Le Poing avait déjà interpellé la Ville de Montpellier (sans réponse) en octobre dernier sur le choix des intervenants à l’Antigone des associations 2023 à propos d’entrepreneuses de l’ésotérisme. Le mouvement Kaya Team Universe, accusé de dérives sectaires et sur lequel nous avons récemment enquêté, figure également sur le site de l’évènement

Au risque de se répéter, Montpellier est-elle en train de devenir la capitale de l’ésotérisme new-age à défaut d’être celle de la culture ? En octobre dernier, nous révélions que des entrepreneuses “médiums”, et autres pratiquantes de « rituels de dégagement énergétique par le plomb » étaient présentes à l’Antigone des associations 2023, journée organisée par la Ville de Montpellier pour promouvoir les associations sportives et culturelles du Clapas. La publicité affichée sur leurs stands pour des prestations payantes nous avait alors étonné, et la mairie n’avait pas répondu à nos questions.

Nous avions également alerté sur la présence sur l’annuaire des associations en ligne de la Ville de l’association de développement de l’anthroposophie. Mouvement spirituel pseudo-scientifique fondé au début du XXe siècle par l’occultiste autrichien Rudolph Steinner, l’anthroposophie est souvent identifiée par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires comme pouvant présenter des risques pour la santé des personnes. Cette page avait été supprimée par la Ville après publication de la mairie.

Kaya Team Universe présent également

Et la semaine dernière, nous avons publié une enquête sur Kaya Team Universe, un mouvement implanté à Pérols et crée par Pierre Lassalle, suivi par les autorités travaillant sur les dérives sectaires depuis la fin des années 90, et accusé d’avoir indirectement poussé une de ses adeptes au suicide.

Sauf que Kaya Team, par sa branche “event”, est affiché sur le portail de l’Antigone des associations 2023. Le contact de l’association renvoie vers une certaine Laurence Henck, naturopathe, qui organise le weekend du 17 février 2024 un évènement “semences pour un nouveau monde”, au siège de Kaya Team Universe, à Pérols.

Capture d’écran du site de l’Antigone des assos 2023, prise le 16 février 2024.

Quelques recherches rapides (ça nous a pris environ un quart d’heure au moment de l’enquête) permettraient de remonter jusqu’à Pierre Lassalle, et donc de se poser quelques questions sur la probité de cette association. Que fait le service vie associative de la Ville de Montpellier ? Y-a-t-il un contrôle à priori sur les associations répertoriées à l’Antigone des associations ? Si oui, comment fonctionne-t-il ? Si non, ne serait-ce pas pertinent d’en effectuer, surtout à l’heure où l’Assemblée nationale se penche sur un projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires, notamment en ce qui concerne la santé ?

Contactée, la mairie n’a (encore une fois) pas répondu à nos questions.

