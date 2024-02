Le préfet de l’Hérault bientôt en procès au pénal pour avoir interdit une manifestation

Une procédure inédite, lancée par la France Insoumise lorsque François-Xavier Lauch était encore préfet du Tarn. Il passera au tribunal le 27 février prochain. En théorie, il risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

C’est France 3 régions qui a révélé cette info pour le moins surprenante. En septembre 2023, juste avant sa nomination à la préfecture de l’Hérault, François-Xavier Lauch, proche de Macron et de Gérald Darmanin, encore préfet du Tarn, décide d’interdire un rassemblement de la France Insoumise, qui souhaitait manifester en marge du procès du groupuscule d’extrême-droite Patria Albiges. Motif ? “Risque de trouble à l’ordre public.”

Normalement, l’affaire aurait du finir au tribunal administratif. Sauf que députée LFI du Tarn, Karen Erodi, ainsi que trois autres plaignants, ont attaqué le préfet pour “prise de mesure suivie d’effet contre l’exécution de la loi par dépositaire de l’autorité publique“. une procédure inédite, qui assure que François Xavier-Lauch soit jugé, car les plaignants sont passé par une procédure dite de “citation directe”, qui permet de court-circuiter le parquet et de ne pas attendre les conclusions d’une enquête.

Cette “citation directe” se fait cependant en échange d’une consignation, soit une somme d’argent, que le juge déterminera lors de l’audience du 27 février prochain, où François-Xavier Lauch est convoqué. En théorie, il risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

