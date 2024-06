Montpellier : le procès en diffamation de José Luis de BDS renvoyé

Le militant de la cause palestinienne faisait l’objet d’une plainte en diffamation de la part du sénateur PS Hussein Bourgi pour une pancarte où sa tête, ainsi que celles d’autres élus étaient affichées avec la mention “complices de l’état d’Israel”. Son procès a été renvoyé au 5 septembre.

Ils étaient une quarantaine, avec keffieh et drapeaux palestiniens, devant le tribunal d’instance de Montpellier, ce jeudi 6 juin, pour soutenir José-Luis, porte parole de la campagne BDS France et militant de longue date de la cause Palestinienne.

Il était poursuivi par le sénateur Hussein Bourgi pour diffamation après que le collectif BDS ait brandi des pancartes le présentant comme un “complice d’Israël”, avec d’autres politiciens locaux, en raison de son soutien à la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif”.

À Noter que Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, également ciblée par la communication de BDS, avait aussi porté plainte en diffamation. Le jour de son audition pour la plainte de Carole Delga, la convocation au commissariat à été annulée au motif que le procès jugerait les deux plaintes. Mais Mme Delga ne s’étant pas portée partie civile cette fois-ci, seul le litige concernant Hussein Bourgi était à l’ordre du jour.

Le procès du jour a été renvoyé sur demande de l’avocat de la partie civile. Il sera finalement jugé le 5 septembre.



La prochaine manifestation de soutien à la Palestine aura lieu le samedi 8 juin à 15 heures sur la place de la Comédie.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON