Le Poing organise son loto !

Après 10 ans de service, Le Poing organise un loto de soutien au média, avec à la clé pleins de super lots. Ce sera le 13 juin à partir de 19h au local associatif La Base.

Le Poing, c’est déjà dix ans d’existence à Montpellier. Dix ans à faire de l’info autrement dans le Clapas. Quarante-deux numéros, des milliers d’articles sur internet, des enquêtes d’impact, des reportages au plus prêt des mouvements sociaux, et de nombreuses infos reprises par la presse nationale.

Alors pour soutenir financièrement la presse indépendante, véritable contre-pouvoir à renforcer sans cesse face aux médias aux ordres du pouvoir et des réactionnaires, on organise un Super Loto ce jeudi 13 juin.

Rendez-vous à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. L’entrée sera gratuite, avec restauration à prix libre et buvette sur place. À la clé, un moment garanti sympathique, de supers lots à gagner, avec entre autres des paniers garnis, des abonnements, des caisses de vins, un tatouage d’orphee_rng… Le tout pour 2,5 € la grille, et 10 € les cinq grilles !

Alors pour que l’aventure dure dix ans de plus, on se retrouve le 13 juin !

Et n’hésitez à faire tourner notre événement Facebook à vos proches, par ici !

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :