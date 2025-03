Montpellier : le Quartier Généreux lance le RATFUT, carnaval de convergence des luttes

Les bénévoles du local associatif Le Quartier Généreux préparent un carnaval de convergence des luttes, suivi de concerts, pour le samedi 22 mars.

Le RATFUT : c’est le nom du prochain carnaval en préparation dans le Clapas. « Ce carnaval sera joyeux, engagé et militant ! », explique au Poing Furcy, bénévole au local associatif montpelliérain Le Quartier Généreux, à l’initiative de l’évènement.

Objectif : rassembler les associations et mouvements de lutte de Montpellier pour « occuper la rue, dans une période de restrictions de libertés et de fascisation, non pas seulement pour revendiquer, mais aussi danser, jouer de la musique, revendiquer nos identités multiples et colorées, transformer nos rat-le-bol en énergie créatrice. »

Fidèle au renversement des valeurs et des hiérarchies sociales propre à la tradition carnavalesque, le RATFUT, qui partira à 16h de la place Albert 1er, proposera toute une mise en scène. « Le rat sera notre totem collectif : en marge, résilient, rusé… », développe Furcy. « Contre un Caramentran [NDLR : figure du bouc émissaire dans la tradition carnavalesque provençale, qui symbolise également l’hiver] symbole de nos oppresseurs, ici le Grand Pipeau, le pipoteur. Le cortège se terminera sur le procès du Caramentran, une fois de retour sur la place Albert 1er : l’occasion de formuler toutes les accusations, car il faut des occasions pour que ça sorte ! »

Le Quartier Généreux travaille à une convergence avec la manifestation nationale anti-raciste, qui partira à Montpellier à 14h30 du Peyrou. Il est déjà prévu que des représentant-es de collectifs impliqués dans la marche contre le rascisme participent au procès du Caramentran en fin de carnaval.

Au carnaval succédera une soirée de concerts à 19h30, toujours sur la place Albert 1er, en collaboration avec le Mamasound, collectif fondé en 2012 et qui anime un agenda culturel de référence couvrant Montpellier et ses alentours. Au programme : à 19h30 « Les Michels » (duo poétique et loufoque de contrebasse et ukulélé spécialisé dans les reprises de variété française à la demande), à 21h « Sophie Les bas bleus » (Java Rock avec une touche d’électron aux textes engagés et humoristiques), et enfin à partir de 23h « Les Bananaratés » (duo de ponceuses de titres électriques, souvent de mauvais goût)

