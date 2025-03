Montpellier : expulsion du squat « La Thermite »

L’ancienne salle de sport rue Lakanal à Montpellier, occupée récemment pour en faire un lieu d’accueil de jour, a fait l’objet d’une intervention policière pour expulser ses occupant·es ce mardi 11 mars

C’est vers midi et demi que les fourgons de CRS ont commencé à encercler le bâtiment, rue Lakanal, dans le quartier des Beaux-Arts, avec béliers et scies circulaires. Une cinquantaine de personnes venues en soutien ont commencé à chanter alors que les occupant·es se faisaient expulser avec leurs affaires. Il n’y a eu aucune interpellation.

Pour Sophie Mazas, avocate de la Ligue des Droits de l’Homme, « cette procédure n’a pas fait l’objet d’un arrêté du préfet, il s’agit donc d’une procédure judiciaire de flagrant délit. C’est au parquet de prouver que les occupant·es sont rentrés par effraction il y a moins de quinze jours ». Le Poing annonçait l’ouverture du squat le 9 mars, mais les occupants ont pu entrer dans les lieux avant cette date. Ils et elles revendiquaient « un lieu squatté contre la propriété privée qui enrichit les propriétaires et les promoteurs […] dans une ville qui manque cruellement d’espaces d’activité, d’accueil et d’hébergement accessibles à toutes et tous »

