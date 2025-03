Montpellier : un nouveau squat social a ouvert aux Beaux-Arts

“La thermite”, située rue Lakanal, a ouvert dans dans une ancienne salle de sport ce dimanche 9 mars. Les occupants souhaitent y faire un accueil de jour, et ont actuellement besoin de soutien

C’est dans un bâtiment tagué, à l’abandon depuis quatre ans dans le quartier des Beaux-Arts de Montpellier, que “La Thermite” a ouvert ce dimanche 9 mars. Cette ancienne salle de sport devait initialement être vendue pour y créer un magasin Carrefour, puis un tiers-lieu. Ses occupant·es revendiquent « un lieu squatté contre la propriété privée qui enrichit les propriétaires et les promoteurs […] dans une ville qui manque cruellement d’espaces d’activité, d’accueil et d’hébergement accessibles à toutes et tous ».

« La Thermite » a vocation à devenir un lieu « d’accueil de jour », avec la mise à disposition de machines à laver et de douches « accessibles à toutes et tous », et l’organisation de « fêtes non commerciales et de soirées de soutien ».

Les personnes qui occupent le lieu ont actuellement besoin de bras pour faire des travaux, de vis, clous, planches, et de soutien.

2 rue Lakanal

Contact : thermite@squat.net

