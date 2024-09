Montpellier : le Quartier Généreux lance une pétition pour obtenir une terrasse

Le bar associatif situé à Albert Premier, lieu à la fois militant, culturel et festif, a lancé une pétition à l’adresse de la mairie de Montpellier pour demander une terrasse, comprise dans le bail que les bénévoles ont signé quand ils ont ouvert le lieu en mars 2023. Ils revendiquent “le fait que les rues et les places de Montpellier doivent avoir d’autres vocations que la marchandisation”

C’est une enseigne bleue, désormais bien connue du paysage associatif et militant montpelliérain, située non loin de l’arrêt de Tram Albert Premier. Ouvert en mars 2023, le Quartier Généreux est un bar associatif qui accueille associations en quête de lieux pour se réunir, évènements militants, et soirées culturelles et festives. Il a notamment servi de point d’organisation de la campagne du Nouveau Front Populaire pendant les élections législatives anticipées.

Les bénévoles ont récemment lancé une pétition, qui a déjà récolté 800 signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes, pour demander une terrasse pour son bar associatif. “Dès son ouverture le QG a tenté d’obtenir un droit de terrasse. D’ailleurs notre bail nous y autorise et notre emplacement rend son installation possible. En février 2023 c’est pourtant la déception, la ville de Montpellier nous informe d’un refus administratif sans même un passage de notre dossier en commission. Le motif invoqué est froid, robotique et un peu hors-sol : Le Quartier Généreux ne dispose pas de numéro Kbis (non attribué aux associations) et ne peut donc pas disposer d’un droit de terrasse”, peut-on lire dans le communiqué joint à la pétition.

De plus, les bénévoles dénoncent des arguments fallacieux de la part de la mairie, glanés dans des moments “informels” : “Ce n’est finalement qu’au détour de moments informels que nous commençons à comprendre que derrière les prétextes administratifs ou les silences, la mairie ne souhaite pas nous accorder ce droit. Interpellé par un bénévole à ce sujet lors d’une visite dans le quartier, le maire a clairement indiqué que le QG n’aurait pas de terrasse car si cela était le cas il devrait aussi en octroyer à des cafés associatifs d’extrême-droite… Cet “argument” mériterait à lui seul un bon paragraphe de réaction mais disons simplement qu’il n’est pas très honnête d’invoquer un hypothétique pire pour faire taire le meilleur et que les idées xénophobes, racistes et rétrogrades que nous combattons chaque jour au QG n’attendent ni lieu associatif ni terrasse pour se voir ouvrir des portes et se propager dans la société.” On pourrait ajouter que pour l’instant, l’extrême-droite n’a pas de bar associatif à Montpellier (et tant mieux), et que la question ne se pose donc pas…

Le Quartier Généreux revendique donc une “Terrasse pour tous, pour une égalité de traitement ! Qu’il est frustrant de voir bloquée une belle idée par un simple manque de numéro Kbis ! En cela nous rejoignons pleinement le maire de Montpellier pour qui “La France des projets doit remplacer la France des procédures”. Dans de nombreuses autres villes les cafés associatifs peuvent disposer d’une terrasse comme à Lyon, Paris, Lille ou Strasbourg. Qu’attendons-nous au juste ? De plus le Quartier Généreux est déjà soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TVA mais ne pourrait pas jouir de ce droit ?”

Une terrasse qui leur éviterait par ailleurs de se voir convoqué à nouveau au commissariat pour “occupation illégale de l’espace public” (pour des évènements déclarés plusieurs mois à l’avance) comme ce fut le cas en janvier dernier…

La pétition en ligne est accessible en cliquant ici.

