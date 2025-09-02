Montpellier : le secteur de l’énergie ouvre le bal de la rentrée sociale

En grève à partir de ce 2 septembre à l’appel de la FNME-CGT, les agents du secteur de l’énergie revendiquent des hausses de salaires. A Montpellier, le syndicat annonce également une journée de mobilisation le 10 septembre

Il y a de l’eau dans le gaz entre La CGT Mines-Energie et les directions du secteur. Le syndicat a appelé à la grève à partir du 2 septembre pour demander des hausses de salaires. Ce mardi matin, ce sont plus de 180 sites qui sont mobilisés dans toute la France. A Montpellier, Marc Michel, coordinateur régional Mines-Energie de la CGT précise les raisons de la présence des salariés sur le piquet de grève devant les locaux d’Enedis : “Nous voulons rouvrir les négociations sur la question des salaires. Aujourd’hui, dans le secteur, trois échelons de la grille salariale sont en dessous du SMIC, nous demandons donc une hausse de 9%.” Le syndicat demande aussi la création de deux échelons d’ancienneté pour suivre le décalage de l’âge de départ à la retraite, passé de 60 à 64 ans.

“Entre 2021 et 2024, les salariés du secteur ont perdu 4% de pouvoir d’achat”, embraye Sabrina Guillaud, secrétaire générale la FNME-CGT 34, qui observe une dégradation des conditions de travail dans le secteur. “On constate une augmentation du recours aux intérimaires et à la sous-traitance pour le raccordement au réseau ou les petites interventions, ce qui précarise le secteur”, déplore-t-elle.

Contre la hausse des factures d’électricité

Les salariés mobilisés dénoncent également la hausse des factures d’électricités pour les entreprises et les ménages : depuis le premier août, la TVA appliquée sur l’ensemble des factures d’électricité et de gaz – abonnement et consommation comprise – a été rehaussée à 20 % contre 5,5 % auparavant. “Il faut un retour au marché régulé et au juste prix”, affirme Marc Michel. “Nous sommes pour une gestion publique de l’énergie, où les citoyens intègrent les comités d’entreprises en tant qu’usager pour faire entendre leur voix.”

La grève, initialement prévue jusqu’au 4 septembre, pourrait bien être reconduite. A Montpellier, la FNME-CGT appelle à la grève le 10 septembre, en plus de la journée de grève annoncée par l’intersyndicale le 18. “Nous voulons lutter contre le budget Bayrou en portant sur nos lieux de travail des revendications sur les salaires, la retraite à 60 ans et contre l’austérité”, déclare Marc Michel.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON