Montpellier : les affaires de diffamation opposant BDS a des élus socialistes renvoyées au 27 février

Le militant de BDS José-Luis Moraguès fait l’objet de plaintes en diffamation de la part du sénateur PS Hussein Bourgi et de la présidente de la Région Occitanie Carole Delga pour une pancarte où leurs têtes, ainsi que celles d’autres élus étaient affichées avec la mention “complices d’Israël”. La nouvelle date du procès, déjà renvoyé deux fois, est fixée au 27 février

Jamais deux sans trois, comme on dit. Après un premier renvoi de son procès en juin et un second en septembre, José-Luis Moraguès, figure local du mouvement de soutien à la Palestine BDS, a de nouveau fait l’objet d’un rassemblement de soutien devant le tribunal d’instance de Montpellier, ce jeudi 5 décembre. Le militant était de nouveau convoqué pour des plaintes en diffamation du sénateur Héraultais Hussein Bourgui et de la présidente de Région Carole Delga.

Lui est reproché, la diffusion sur les réseaux sociaux d’une affiche où les visages des élus sont affichés avec la mention “complices d’Israël” et du mot”génocide” écrit en gros. Une dénonciation “politique” pour le militant de BDS, qui accuse le sénateur d’apporter son soutien à “la journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif” (une revendication alignée sur des intégristes israéliens et contraire au droit international, reprise par un certain Donald Trump en 2017.) qui a lieu chaque année à Montpellier, et le silence des exécutifs socialistes sur la situation à Gaza.

A noter que José-Luis Moraguès passera également en procès avec un autre militant de BDS le 11 décembre (l’audience était initialement prévue le 3 mais a été reportée) pour avoir versé de la gouache rouge sur un drapeau américain et sur la plaque de céramique célébrant le jumelage de Montpellier avec la ville Israélienne de Tibériade à la maison des relations internationales le 1″ juin dernier.

