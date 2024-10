Montpellier : les assistants d’éducation du lycée Mermoz mobilisés contre une suppression de poste

Le personnel des assistants d’éducation (AED) du lycée Jean Mermoz a décidé d’organiser un mouvement pour protester contre la suppression d’un poste au sein de l’équipe de vie scolaire, mettant selon eux en péril la sécurité et l’accompagnement des élèves au quotidien

“On est un des plus grands lycées de France, avec 3 000 élèves, et on n’est que neuf équivalents temps-plein juste sur l’externat, donc sans compter l’internat, et c’est ingérable”, souffle Anaïs, assistante d’éducation au lycée Jean-Mermoz de Montpellier. A la rentrée, un poste a été supprimé selon elle, faute de moyens suffisants. “On fait du mieux qu’on peut, mais le suivi des élèves est impossible, et on ne peut pas veiller correctement à la sécurité de l’établissement”, déplore l’assistante d’éducation. Elle ajoute également que des personnes se seraient vu proposer des contrats d’AED en vacataires, donc sans paie pendant les vacances scolaires.

Soutenus par les syndicats présents au lycée (CGT éduc, Sud éducation, le SNES et la FSU), les AED ont écrit un courrier aux professeurs du lycée pour leur faire part de leurs revendications, à savoir “le rétablissement du poste d’AED supprimé” et “une augmentation des effectifs d’AED adaptée à la taille et aux besoins de l’établissement.”

Un courrier, mais avec quelles perspectives ensuite ? Anaïs répond : ” On aimerait faire grève, mais avec nos salaires, c’est compliqué”. Les AED de Mermoz ont donc lancé une caisse de soutien pour leur permettre de se mobiliser.

Du côté du rectorat, on l’assure, “malgré le redéploiement d’un équivalent temps-plein (ETP) vers un autre établissement, le lycée Mermoz fait toutefois l’objet d’une attention toute particulière de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault (DSDEN34 ) […]. En effet, selon le barème académique il devrait bénéficier d’une dotation en AED de 16,5 ETP alors que sa dotation réelle est de 22 ETP, soit 5,5 ETP supplémentaires. La direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault reste bien entendu très attentive à la situation de l’établissement et à l’écoute des assistants d’éducation qui y sont affectés.”

A noter que les chiffres donnés par le rectorat prennent également en compte l’Internat du lycée. Une réponse qui ne va sans doute pas contenter les AED mobilisés…

