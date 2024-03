Montpellier : les retraités ont manifesté pour la hausse des pensions

Une manifestation de retraités a eu lieu ce 26 mars à Montpellier à l’appel d’une intersyndicale (CGT, FO, CFT, CFE CGC, FSU, Solidaires, FGR FP et LSR) pour demander une revalorisation de 10% de toutes les pensions

“Les retraités ont perdu 9% de pouvoir d’achat depuis 2017, le gouvernement nous méprise !”, scandait au micro un représentant retraité de Force Ouvrière au micro, devant l’office de tourisme de Montpellier ce mardi 26 mars, journée de mobilisation nationale pour les retraites. “700 000 retraités en France n’ont que le minimum vieillesse”, a-t-il précisé. D’après les estimations syndicales, les pensions ont été relevées de 7,9% seulement, alors que les prix ont augmenté de 17,5% entre janvier 2017 et août 2023.

Les organisations syndicales revendiquent un remboursement des soins et des services publics de proximité à 100% par la Sécurité Sociale, la création d’un grand service public de l’autonomie sans reste à charge pour les personnes âgées ou leur famille, une revalorisation de 10% de toutes les pensions et des mesures supplémentaires pour revaloriser les retraites les plus faibles, ainsi que la rematérialisation des bulletins de retraite. “Nous voulons plus de places dans les Ephads publics, avec du personnel bien formé et bien rémunérés”, a rajouté le délégué Force Ouvrière.

Les syndicats accusent également le gouvernement “d’assécher les ressources de la sécurité sociale, de réduire son rôle par les franchises médicales, les dépassements d’honoraires et de transférer ses compétences aux complémentaires santé”, jugées onéreuses et inégalitaires.

Robert, un retraité de la fonction publique syndiqué à la CGT, expliquait quant à lui : “On nous a augmenté les pensions de 5,3 % au premier janvier, mais ça ne suffit pas, ça n’a fait que rattraper 2023. Le gouvernement préfère reverser des dividendes aux actionnaires que de nous augmenter les retraites.”

Une délégation a ensuite été reçue à la préfecture.

