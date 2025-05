Montpellier : mobilisation pour la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis trois ans

Arrêtés en Iran le 7 mai 2022 et accusés à tord d’espionnage, Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus depuis trois ans en Iran dans des conditions “qui violent les droits fondamentaux” selon leur comité de soutien, qui appelait à des rassemblements partout en France ce mercredi 7 mai pour demander leur libération



Voilà trois ans jour pour jour que Cécile Kohler et Jacques Paris ont été arrêtés en Iran, accusés d’espionnage, alors qu’ils étaient en voyage touristique. “Une politique d’otage”, selon les participants au rassemblement Montpelliérain (quelques dizaines), ce mercredi 7 mai, à l’appel d’un comité de soutien national.

Selon leurs soutiens, Cécile Kohler et Jacques Paris sont enfermés dans des conditions “inhumaines” au sein de la section 209, réservée aux prisonniers politiques, de la prison d’Evin de Téhéran : à l’isolement, sans matelas avec une couverture à même le sol, filmés 24 heures sur 24 h et une lumière sans interruption dans une cellule de 8m 2 sans fenêtre. Le tout, sans que leurs avocats, Iraniens, ne puissent avoir accès au dossier, et qu’ils puissent communiquer avec l’ambassade, ou de manière régulière avec leurs proches.



Les personnes mobilisées demandent leur libération, ou à défaut, l’accès aux droits fondamentaux, le transfert vers une prison de droit commun et le droit de communiquer avec leurs proches.

Une pétition a été lancée pour demander leur libération.

