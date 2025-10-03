Montpellier : une occupation de la fac des sciences évacuée par la police

La faculté des sciences de Montpellier était bloquée le 2 octobre, en soutien à la Palestine et contre l’austérité. Une assemblée générale a voté pour une occupation nocturne. Ce vendredi 3 octobre à l’aube, la police est intervenue pour déloger les étudiants mobilisés

Habituellement peu coutumière des mobilisations sociales d’ampleur, la fac de sciences connait depuis la rentrée une effervescence militante, notamment sur la question palestinienne. C’est sans doute cette effervescence qui a poussé la police a y déloger une occupation ce vendredi matin, alors que des étudiants avaient passé la nuit sur le campus, après une journée de blocage dans le cadre de la mobilisation intersyndicale contre l’austérité.

Les étudiants mobilisés dénoncent notamment “l’arrestation illégale par l’armée israélienne, dans les eaux internationales, de 41 des 42 bateaux de la Global Sumud Flotilla – flottille citoyenne partie pour briser le blocus de Gaza -“. Ils demandent l’arrêt des partenariats de l’Université de Montpellier avec des établissements israéliens via des projets européens.

L’évacuation de l’occupation par la police s’inscrit dans un contexte de répression dans les facs : ce jeudi 2 octobre, des étudiants qui bloquaient l’université Paul-Valéry se sont vu menacer par les forces de l’ordre avec des lanceurs de balles de défense.

