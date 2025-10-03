PoliceJustice
 En Bref

Montpellier : une occupation de la fac des sciences évacuée par la police

Le Poing Publié le 3 octobre 2025 à 10:34 (mis à jour le 3 octobre 2025 à 10:43)
La police a évacué une occupation de la fac des sciences ce vendredi 3 octobre. (DR)

La faculté des sciences de Montpellier était bloquée le 2 octobre, en soutien à la Palestine et contre l’austérité. Une assemblée générale a voté pour une occupation nocturne. Ce vendredi 3 octobre à l’aube, la police est intervenue pour déloger les étudiants mobilisés

Habituellement peu coutumière des mobilisations sociales d’ampleur, la fac de sciences connait depuis la rentrée une effervescence militante, notamment sur la question palestinienne. C’est sans doute cette effervescence qui a poussé la police a y déloger une occupation ce vendredi matin, alors que des étudiants avaient passé la nuit sur le campus, après une journée de blocage dans le cadre de la mobilisation intersyndicale contre l’austérité.

Les étudiants mobilisés dénoncent notamment “l’arrestation illégale par l’armée israélienne, dans les eaux internationales, de 41 des 42 bateaux de la Global Sumud Flotilla – flottille citoyenne partie pour briser le blocus de Gaza -“. Ils demandent l’arrêt des partenariats de l’Université de Montpellier avec des établissements israéliens via des projets européens.

L’évacuation de l’occupation par la police s’inscrit dans un contexte de répression dans les facs : ce jeudi 2 octobre, des étudiants qui bloquaient l’université Paul-Valéry se sont vu menacer par les forces de l’ordre avec des lanceurs de balles de défense.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON

ARTICLE SUIVANT :

Grève du 2 octobre à Montpellier : 7000 manifestants, 8 arrestations et des grenades lacrymogènes
Commander le dernier numéro papier du Poing ! Voir tous les numéros papier
AGORA
02/10/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Résonance de la Global Sumud Flottilla à Gaza

 29/09/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Gaza aujourd’hui: une lutte pour la survie et l’éducation

 28/09/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Comment mon corps réagit il au danger?

 VOIR TOUS LES ARTICLES DE L'AGORA PROPOSER UN ARTICLE
DESSINS
VOIR TOUS LES DESSINS ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
AGENDA

Aucun événement à venir

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L'AGENDA
RÉSEAUX SOCIAUX