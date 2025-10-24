Montpellier : quand les flics se déguisent en super-héros pour « le bien commun »

À Montpellier, des policiers costumés en Spider-Man, Captain America ou Batman ont rendu visite à des enfants hospitalisés ce 22 octobre. L’initiative, soutenue par la Nuit du Bien Commun, s’inscrit dans l’univers caritatif du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, figure de la droite catholique radicale

Le 22 octobre, les couloirs du CHU Arnaud-de-Villeneuve ont vu débarquer un cortège de policiers déguisés en super-héros. « Les Super-héros au grand cœur », promettait le communiqué de presse, relayé par Métropolitain. Enfants émerveillés, photos émouvantes, et au milieu du tableau : les logos des partenaires. Parmi eux, La Nuit du Bien Commun, une soirée de levée de fonds chic et catho fondée en 2017 par Pierre-Édouard Stérin, Stanislas Billot de Lochner (figure de Sens Commun, ex-LR très conservateur) et Thibault Farrenq, entrepreneur passé par les réseaux de la Manif pour tous.

Officiellement, la Nuit du Bien Commun veut « financer des projets d’intérêt général » en mettant en scène des associations sur une scène façon start-up pitch. Officieusement, plusieurs enquêtes ont montré qu’elle sert aussi de plaque tournante à la philanthropie conservatrice, où se croisent entrepreneurs catholiques, membres de l’Opus Dei et figures politiques de la droite identitaire.

Le réseau Stérin

Pierre-Édouard Stérin, fondateur du groupe Smartbox, est devenu en quelques années l’un des principaux mécènes catholiques traditionalistes de France. Il finance des initiatives comme l’École de la Providence, l’Académie Christiana (milieu catho-intégriste très proche de l’extrême droite), ou encore des programmes d’“évangélisation entrepreneuriale” via son fonds de dotation Mission Saint-Benoît Labre.



Selon Le Monde, Mediapart et Politis, Stérin s’est aussi rapproché d’organisations réactionnaires comme Sens Commun, Alliance Vita ou des réseaux de La Manif pour tous. Plusieurs médias évoquent un « projet civilisationnel » fondé sur la défense de la foi, de la “famille traditionnelle” et du “bien commun chrétien”. Derrière les airs de gala bienveillant, la Nuit du Bien Commun s’apparente donc à un outil de soft power religieux, où le don devient un acte militant.

Un hôpital en décor

À Montpellier, ces super-héros sponsorisés par un catholique libertarien débarquent dans un hôpital public en crise. Les soignants manquent, les lits ferment, les urgences saturent. Les policiers en costume, eux, viennent redonner le sourire — puis repartent, gyrophares allumés, sous les applaudissements, avec un véhicule officiel du RAID (fiancé par de l’argent public)… Voilà de quoi interroger une nouvelle fois sur les liens entre la police et l’extrême droite. En tout cas, le message envoyé est clair : les services publics se dégradent, mais ne vous inquiétez pas, la charité prendra le relais, et tant pis si elle porte une matraque à la ceinture…

