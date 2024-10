Montpellier : rassemblement d’urgence face aux bombardement d’un camp de réfugiés à Gaza

Une grosse cinquantaine de personnes se sont réunies spontanément ce lundi 14 octobre sur la Place de la Comédie, bravant l’interdiction préfectorale de rassemblement sur cette place

La police tourne autour de quelques militants réunis sur la place de la Comédie, pour faire respecter un zrrete prefectoral qui interdit les rassemblements sur cette place. Les drapeaux et banderoles se mettent donc en mouvement pour contourner l’arrêté.

Au micro, une militante de BDS explique : “Nous avons organisé ce rassemblement en urgence pour dénoncer les bombardements israéliens qui ont eu lieu cette nuit sur un camp de déplacés à l’hôpital « Des Martyrs d’Al Aqsa », situé à Deir Al Balah au centre de la bande de Gaza. Des femmes et des enfants ont été brûlés vifs, on parle d’un nettoyage ethnique.”

De son côté, une militante de la Libre Pensée dénonce “la multiplication des actes de repression” de la part de la préfecture de l’Herault : verbalisation de militants de BDS, interdictions de manifester, et plus récemment, plainte en diffamation de la part du préfet de l’Herault contre un militant de la Libre Pensée.

Le cortège s’est ensuite mis en mouvement en direction de la préfecture.

A noter ce jeudi 17 octobre à 20 heures au centre Ascasso-Durruti, 6 rue Henri-René, se tiendra une soirée sur le thème “journalisme à Gaza : un naufrage sans retour”. La discussion sera suivie un repas.

