Montpellier : rassemblement pour demander la libération du médecin palestinien Hussam Abu Safiya

Une centaine de personnes s’est réunie devant la préfecture de l’Hérault ce mercredi 12 février pour demander la libération du médecin palestinien Hussam Abu Safia, enlevé par l’armée israélienne le 27 décembre dernier. Les organisateurs avaient demandé une entrevue avec le préfet, qui leur a été refusée

Ils étaient une centaine à être rassemblées devant la préfecture de l’Hérault ce mercredi 12 février, à l’initiative d’Attac Montpellier, avec des pancartes demandant la libération de Hussam Abu Safiya. Ce médecin, directeur du dernier hôpital fonctionnel dans le nord de Gaza a été arrêté avec d’autres soignants le 27 décembre dernier par l’armée israélienne lors un raid contre l’hôpital Kamal Adwan à Mashrou’ Beit Lahiya, qui a mis hors service cet établissement. Depuis, celui qui était devenu ces derniers mois la principale source d’informations sur la situation sanitaire dans le secteur-Gaza Nord, en proie à la famine, est depuis enfermé, et a passé plus d’un mois à l’isolement. Outre sa demande de libération, les participants au rassemblement ont insisté sur la destruction des structures de santé par l’armée Israélienne en Palestine, ainsi que sur les attaques encore en cours en Cisjordanie.

Les organisateurs du rassemblement ont sollicité un entretien avec le préfet, estimant que la France devait faire respecter ses engagements en matière de droit humanitaire international, et notamment la convention de Genève, mais le préfet de l’Hérault a refusé la demande d’entrevue.

Une prochaine manifestation de soutien à la Palestine aura lieu ce samedi 15 février à 14 heures à partir de la place de la Comédie.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :