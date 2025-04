Montpellier : rassemblement spontané après un meurtre islamophobe à La Grand-Combe

Ce dimanche 27 avril, une centaine de personne s’est réunie spontanément sur la place de la Comédie pour demander justice pour Aboubakar, jeune musulman tué dans la Mosquée de la Grand-Combe (Gard), vendredi 35 avril. Les manifestants ont dénoncé un climat politique et médiatique islamophobe pouvant déboucher sur ce genre d’actes

Vendredi 25 avril, dans la commune de La Grand-Combe, dans le Gard, Aboubakar, jeune fidèle musulman, a reçu entre 40 et 50 couteaux alors qu’il était dans la mosquée de la commune. Selon le procureur d’Alès, sur la vidéo que l’agresseur présumé a lui-même filmée, alors que sa victime agonisait, on y voit l’homme en train d’insulter la religion d’Aboubakar : “Je l’ai fait, (…) ton Allah de merde“, répète-t-il à deux reprises.

Ce dimanche, une marche blanche rassemblant 2 000 personnes a eu lieu dans le village. A Montpellier, un rassemblement spontané a réuni une centaine de personnes, sans drapeau d’organisations politiques, “pour ne pas tomber dans la récupération politique”, soufflera un participant. Les manifestants ont observé une minute de silence avant de scander “Justice pour Aboubakar”. “L’islamophobie tue”, a affirmé Nathalie Oziol, députée France Insoumise de l’Hérault,qui a dénoncé “des discours de chaînes télés qui alimentent et banalisent la haine”.

