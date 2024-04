Montpellier : samedi 20 avril, la manifestation de soutien à la Palestine se terminera devant la mairie

Deux militants de la Libre Pensée 34, organisation très investie dans le mouvement Montpelliérain de solidarité avec la Palestine, ont organisé une conférence de presse ce mercredi 17 avril pour faire un point d’actualité sur la situation en cours à Gaza et en Cisjordanie, et pour évoquer les perspectives de mobilisations sur Montpellier

“La situation actuelle est hautement préoccupante”, a martelé Alban Desoutter, secrétaire de la Libre Pensée 34 (lire notre récent entretien avec cette association ici), ce mercredi 17 avril lors d’une conférence de presse organisée à la brasserie le Dôme. Il était accompagné de Audrey Marc, elle aussi membre de la fédération héraultaise de la Libre pensée.

“Israël a déjà rasé 70 % des habitations de la bande de Gaza, et prépare son offensive à Rafah, et Netanyahu étend la guerre en ciblant l’ambassade d’Iran à Damas, sans que ça suscite beaucoup de réactions politiques. Aujourd’hui, on a peur de l’embrasement”, a souligné le militant de la Libre Pensée, avant de reprendre : “Le 7 octobre a donné la justification d’un plan d’épuration ethnique prévu depuis longtemps. C’est sidérant d’entendre dans les médias, des gens réaffirmer le droit d’Israël à se défendre, car il s’il y a un fauteur de guerre, c’est bien l’État d’Israël. Ce discours ne sert qu’à couvrir le génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie.” “Le régime de Netanyahu ne tient que par le soutien des grandes puissances qui lui fournissent des armes, dont la France”, a renchérit Audrey Marc.

La Mobilisation continue

De plus, les militants de la Libre Pensée ont souligné les attaques dont faisait l’objet le mouvement de la solidarité avec la Palestine. “Il y a un déchainement de langage ordurier, en instrumentalisant la lutte contre l’antisémitisme, pour salir les soutiens de la Palestine, notamment de la part de l’extrême-droite, qui a toujours transformé les problèmes sociaux en problèmes ethniques”, a continué Alban Desoutter.

Et pour eux, la mobilisation doit continuer. “On a vu l’indignation d’un syndicat britannique qui s’est rebellé contre l’État en refusant de livrer des armes, aux Etats-Unis, les mobilisations ont réussi à faire infléchir la position de Joe Biden, dans un contexte d’élections. On doit continuer de se mobiliser pour dénoncer la complicité des gouvernements.”

Et ce samedi 20 avril, une nouvelle manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza partira de la Place de la Comédie, et ira jusque devant la mairie de Montpellier, pour dénoncer la complaisance de la municipalité PS avec Israël, et ce, depuis des années.

Une partie des organisations de ce collectif de soutien à la Palestine sur Montpellier Libre Pensée (groupe de Montpellier), Collectif pour la dignité des musulmans de Montpellier et de sa Métropole, campagne BDS France Montpellier, Union Juive Française pour la Paix (UJFP)34…) ont d’ailleurs lancé un appel à Michaël Delafosse, maire de Montpellier pour qu’il “suspende immédiatement toute relation avec les institutions israéliennes”, qu’il “demande au Président Macron de suspendre immédiatement tout envoi d’armes ou d’équipements en Israël en provenance d’entreprises françaises (Safran, Thales…)” et “affiche son soutien au cessez-le-feu en apposant une banderole sur l’Opéra, avec le drapeau palestinien.”

Ce parcours, ne faisant pas l’unanimité au sein du collectif inter-organisations qui prépare ces manifestations, a déjà été refusé par le passé par la Préfecture. Mais celle-ci a pour l’instant validé le parcours.

