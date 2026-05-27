Montpellier : un collectif se mobilise pour la réouverture du bureau de poste d’Estanove

Depuis la fermeture du bureau de poste du quartier Estanove en novembre dernier pour cause de travaux, un collectif initié par le Parti des Travailleurs se mobilise pour demander sa réouverture. Ils étaient devant la mairie de Montpellier ce mercredi 27 mai afin de présenter au cabinet du maire une pétition ayant récolté plus de 400 signatures

Heureusement que le parvis de la mairie de Montpellier offre un espace ombragé, car le collectif qui milite pour la réouverture du bureau de poste d’Estanove y sera resté plus d’une heure, ce mercredi 27 mai. “Depuis la fermeture en novembre dernier, on a déjà organisé plusieurs rassemblements”, explique Laurence Duverger, membre du Parti des Travailleurs, à l’origine de la mobilisation, soutenue par les commerçants et habitants du quartier. Une pétition, signée par plus de 400 personnes, circule pour dénoncer l’impact de cette fermeture. Alain Pic, membre du comité de quartier Cité creative-Estanove-Chamberte, en fait régulièrement les frais : “J’habite à côté, mais je suis obligé d’aller à Saint-Jean-de-Védas où à Lavérune pour récupérer un colis”, peste-t-il. Selon le Parti des Travailleurs, 30 000 personnes seraient touchées par la cessation de cette activité postale.

En quête de réponses

“Malgré nos demandes de réponses, on ne sait pas quand il va rouvrir, nous demandons d’être reçus à la mairie afin de demander une solution provisoire en attendant “, expose Laurence Duverger. À l’origine de cette attente, des travaux dans le bâtiment de la poste sur fond de contentieux entre La Poste, locataire des lieux, et le propriétaire. Les élus d’opposition de la France Insoumise au Conseil municipal de Montpellier Livia Jampy et Nicolas Hillaire sont également venus en soutien au rassemblement. “Nous sommes opposés à la diminution des services publics en tout genre, si le problème persiste, nous n’hésiterons pas à le faire remonter au prochain conseil municipal le 16 juin”, indique ce dernier.

Vers 11 heures, un membre du cabinet de Michaël Delafosse, maire de Montpellier, vient à la rencontre des personnes mobilisées, en affirmant que “la mairie soutient la réouverture du bureau de poste” et qu’une “bonne nouvelle” arriverait bientôt de la part de la direction départementale des services postaux. Laquelle n’a pas reçu les manifestants, partis exprimer leur colère devant le siège de l’entreprise à Rondelet. La direction a néanmoins évoqué la possibilité d’une prochaine rencontre, sans donner de date pour l’instant.

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