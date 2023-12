Montpellier : un militant écolo sétois en lutte contre un parking devant le tribunal

Un membre du collectif de Sète Bancs publics, qui milite contre le projet d’un parking place Aristide-Briand, avait été interpellé violemment lors d’un rassemblement à proximité du chantier. Il était jugé ce jeudi 14 décembre pour “violences sur dépositaire de l’autorité publique”

Ils étaient quelques uns a être venir soutenir Sylvain, ce jeudi 14 décembre au matin, devant le tribunal d’instance de Montpellier. Il était accusé de s’être introduit illégalement sur le chantier d’un parking sur une place en centre-ville de Sète. Un projet “d’un autre siècle”, pour le collectif Bancs publics, qui lutte contre ces travaux.

Il y a quelques mois, lors d’un rassemblement devant le chantier, Sylvain se fait interpeller violemment et est ensuite accusé de violences envers une personne dépositaire de l’autorité publique. “L’enquête a été menée de manière partielle et partiale”, réagissait son avocat au micro de France 3 à la sortie de l’audience. “Il est victime de violences policières“, a-t-il poursuivi. Le dossier a été renvoyé en septembre 2024 pour un défaut de procédure.

En attendant, l’IGPN a été saisi epour violences et usages de faux en écriture publique.

