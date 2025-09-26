Montpellier : un nouveau collectif lutte contre les problèmes liés au logement à la Paillade

Ce vendredi 26 septembre, le Comité populaire d’entraide et de solidarité de la Pallaide, collectif né cet été, a organisé son premier rassemblement public devant les locaux d’ACM au Grand Mail pour dénoncer les problèmes de logement qui touchent le quartier

Leur simple venue a fait fermer les grilles de l’agence ACM Habitat (principal bailleur social de la Métropole de Montpellier) de la Mosson. Ils étaient une quinzaine ce vendredi 26 septembre, à s’être rassemblés à l’appel du Comité populaire d’entraide et solidarité (CPES) de la Paillade, collectif créé cet été afin fédérer les habitants autour d’actions collectives pour améliorer leurs conditions de vie.

Paul, co-fondateur du collectif, raconte : “Il a été fondé par et pour les habitants en s’inspirant de comités similaires dans d’autres villes comme Lyon ou Toulouse, qui ont réussi, par la lutte, à obtenir des réparations dans leurs logements de la part des bailleurs.”

Le logement est justement au cœur du rassemblement du jour. Ascenseurs en panne, cafards, pénurie de chauffage… Les griefs sont nombreux et visent bailleurs sociaux comme privés.AbdelMjid, habitant de la résidence de l’Hortus, est venu en soutien. “Dans notre résidence, on a été en panne d’ascenseurs pendant neuf mois. Il a fallu entamer une procédure en justice pour obtenir réparation. Alors forcément, je suis solidaire du reste du quartier sur les questions de logement.”



Un autre habitant, qui préfère rester anonyme, évoque quant à lui “des cafards dans tout l’immeuble” et une “régularisation tardive de charge” de 3 000 euros, jugée infondée. “Qui peut payer ça ?”, s’interroge-t-il.Certains habitants de la Paillade ont monté des collectifs dans leur immeuble, on va essayer de tous les fédérer pour agir ensemble”, détaille Paul.

Outre les problèmes de logement, le CPES entend créer des espaces de solidarités autour du sport, notamment en organisant des tournois de foot en soutien à la Palestine, ou des moments culturels, et créer une coordination nationale avec les comités des autres villes.

