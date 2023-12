Montpellier : un rassemblement contre la loi immigration mobilise la communauté médicale

Ils étaient environ 150 samedi 2 décembre, au pied du sapin de Noël de la place de la Comédie, pour s’opposer à la loi immigration qui va être débattue à l’assemblée nationale à partir du 11 décembre, avec un zoom sur la fin de l’aide médicale d’État, inscrite dans le projet de loi

Vêtues de couvertures de survie, autant pour se tenir chaud que pour être visibles, les 150 personnes mobilisées ce samedi 2 décembre à Montpellier étaient réunies pour dire non au projet de loi immigration, porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. “La dix-septième réforme du droit des étrangers depuis 1995”, observait Julie Moulin, avocate responsable de la permanence dédiée au droit des étrangers du barreau de Montpellier, dans les colonnes du Poing au printemps dernier.

Cette loi, qui va être débattue à l’Assemblée nationale à partir du 11 décembre prochain, prévoit entre autres le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le fichage par la police des mineurs non-accompagnés, l’extension des possibilités d’assignation à résidence et d’enfermement pour les demandeurs d’asile, la remise en cause du droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence et à l’aide sociale à l’enfance, la restriction drastique de l’accès aux titres de séjour, mais surtout, la suppression de l’aide médicale d’État pour les sans-papiers.

C’est la fin annoncée de ce dispositif qui a réuni personnes mobilisées ce 2 décembre, parmi lesquelles on comptait des étudiants en médecine, médecins ou infirmiers.

“Soins gratuits pour toutes et tous !”





Le discours de Pierre, infirmier en dermatologie à l’hôpital, a justement bien résumé la situation : “Je travaille beaucoup avec des personnes étrangères. Je refuse ce flicage et ce tri des patients sur des bases racistes. Ce sont les politiques de misère et de logement chers qui nous mettent en danger, pas l’immigration. Tous les soignants doivent se mobiliser pour des soins gratuits pour toutes et tous !”

Une autre représentante de la communauté médicale, vêtue d’une blouse blanche, a quant à elle précisé que “l’aide médicale d’État ne représente que à,4 % des dépenses totales de santé par an” et a rappelé que l’Espagne, qui avait mis fin à ce dispositif en 2012, avait fait machine arrière en 2018. En effet, le pays avait connu une recrudescence des maladies contagieuses et avait observé une augmentation de la mortalité des personnes sans-papiers de 15% en moyenne entre 2012 et 2015. “C’est un non(sens et une grave atteinte aux droits humains”, a-t-elle conclu.

La prochaine journée de mobilisation contre la loi immigration à Montpellier se déroulera le samedi 16 décembre, avec une marche aux flambeaux à 17 h 30 au départ de la Comédie, puis une cantine populaire au parc du Peyrou.

Elian Barascud

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON