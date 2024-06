Montpellier : un rassemblement contre la montée de l’extrême-droite ce lundi soir

Après la victoire du Rassemblement National aux élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron, le Quartier Généreux, bar associatif et militant montpelliérain, appelle à un rassemblement ce lundi 10 juin à 19 heures devant la Préfecture de l’Hérault

Beaucoup ont du se lever avec la gueule de bois, ce lundi 10 juin. Hier, dimanche 9 juin, le Rassemblement National est arrivé en tête aux élections européennes et Macron a annoncé dissoudre l’Assemblée Nationale avec de nouvelles élections législatives prévues le 30 juin et le 7 juillet, laissant entrevoir la possibilité de l’extrême-droite au gouvernement.

Face à cette possibilité, le Quartier Généreux, bar associatif et militant de Montpellier, tendance NUPES, appelle à un rassemblement pour un “Sursaut populaire” ce lundi soir à 19 heures sur la place de la Préfecture, à Montpellier. Dans un communiqué publié sur les réseaux, ils rappellent le danger, tristement d’actualité, que représente l’extrême-droite : “Montpelliéraines et Montpelliérains, la semaine dernière encore, nous avons subi des agressions lesbophobes, racistes et fascistes lors du Festival des Fanfares. Voici, la réalité de l’extrême droite.”

Sortir de la sidération est le premier pas. Les élections des 30 juin et 7 juillet, nous donnent l’opportunité d’un sursaut populaire pour faire gagner les idées sociales, féministes, écologistes et démocratiques.”

✊ Unissons-nous pour un Sursaut Populaire.



Rassemblement ce lundi 10 juin, 19h devant la Préfecture de #Montpellier. pic.twitter.com/HJoKoIAor2 — Quartier Généreux (@qgmontpellier) June 10, 2024

Rendez-vous est donné, lundi 10 juin à 19 heures, Place de la Préfecture à Montpellier.

