Cette semaine dans l’Hérault : marche des Fiertés, rassemblement pour une médecine d’urgence dans le lodévois

Lundi 10 juin

Montpellier : manifestation contre le remplacement d’un maire et son arrestation par le régime turc au Kurdistan, à l’appel du Centre Démocratique Kurde de Montpellier, à 19h sur la place de la Comédie

Mardi 11 juin

Lodève : mobilisation pour une médecine d’urgence ouverte 24h/24 7j/7. Un préavis de grève est déposé au Centre Hospitalier, un rassemblement aura lieu à 17h devant le Centre d’Acceuil et de Permanence des Soins (CAPS), 13 boulevard Pasteur.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Montpellier : cercle de parole entre personnes psychiatrisées, à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Mercredi 12 juin

Montpellier : réunion et débat public sur le thème « Pour une révolution féministe », avec le collectif du Pain et des Roses. Ce sera à partir de 18h30 au Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs.

Jeudi 13 juin

Frontignan : projection débat autour du film « Mémoire de Palestine. Témoignage de Leïla Shahid » de Serge Le Péron, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : super loto du Poing, pour dix ans de presse indépendante de plus dans le Clapas. À partir de 19h venez nous retrouver au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, avec entrée libre, plein de lots à gagner (2,5 euros la grille, 10 euros les cinq grilles), et une buvette sur place !

Vendredi 14 juin

Montpellier : conférence sur le thème « L’islamophobie de la colonisation à nos jours » avec Olivier Le Cour Grandmaison, à l’iniative du Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP). De 18h30 à 20h30 à l’espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc.

Montpellier : José Luis Moraguès, militant de la cause palestinienne membre du comité Boycott Désinvestisssements Sanctions 34, sera invité au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, à partir de 19h, pour une table ronde avec le collectif Action Justice Climat sur les liens entre l’écologie et la cause du peuple palestinien.

Samedi 15 juin

Montpellier : conférence sur le thème « L’islamophobie de la colonisation à nos jours » avec Olivier Le Cour Grandmaison, à l’iniative du Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP). De 10h à 13h à la Gazette Café, 6 rue Levat.

Béziers : fête de l’Union Locale de la CGT au centre de loisirs des cheminots, rue Joseph Lazare. À partir de 14h, l’acceuil du public commencera avec différentes activités (pétanque, fléchettes, zones de jeux pour les enfants). Dès 16h30 sera projeté le film « La traque de l’affiche rouge », suivi d’un débat sur l’actualité de l’héritage du Conseil National de la Résistance. À 18h commencera un apéro avec une brasucade de moules, suivi d’un repas pour 19h30 (seiche à la rouille ; 10 euros avec fromage et dessert. Réservation au 04 67 28 31 16). Enfin la journée s’achèvera par un concert avec DJ RX.

Montpellier : après-midi de soutien à l’assemblée de Montpellier contre les violences d’État et pour les libertés, avec gâteaux et jeux. Ce sera de 14h à 18h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Montpellier : marche des Fiertés LGBTQIA+ à partir de 15h au Peyrou

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Dimanche 16 juin

Montpellier : cours de kurmanji, principal dialecte kurde, à partir de 14h30 au Centre Démocratique Kurde de Montpellier, 40 rue du Belvédère (ligne de tram 3 arrêt Pergola)

