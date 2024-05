Montpellier : un rassemblement de soutien à Julian Assange prévu ce mardi 21 mai à 18 heures

Alors que la justice britannique vient d’accorder au journaliste et fondateur de Wikileaks la possibilité de faire appel de son extradition aux Etats-Unis, où il risque la prison à vie, les soutiens Montpelliérains de Julian Assange appellent à un rassemblement pour exiger sa libération ce mardi 21 mai sur la place de la Comédie

Un tribunal britannique a accordé, lundi 20 mai, une audience en appel à Julian Assange, visé par une demande d’extradition de la justice américaine, qui l’accuse de diffusion, à partir de 2010, de centaines de milliers de documents classifiés portant, entre autres, sur la guerre en Irak, sur la plateforme Wikileaks, dont il est le fondateur. Le lanceur d’alerte est poursuivi au titre de l’Espionage Act, un texte ciblant la divulgation d’informations classifiées, et risque jusqu’à cent soixante-quinze ans de prison aux Etats-Unis.

“Cette décision ne règle pas le problème, mais ça donne un peu d’espoir et ça fait gagner du temps. Il a encore la possibilité de faire appelle de son extradition, mais est-ce que le gouvernement britannique va suivre la décision rendue ?”, réagit Janine Robert, membre du comité de soutien Montpelliérain à Julian Assange, qui appelle à un rassemblement ce mardi 21 mai à 18 heures sur la place de la Comédie. “Cet acharnement est inquiétant, nous nous mobilisons pour demander sa libération. Le motif de son maintien en prison sont les accusations des USA, il est actuellement traité comme un criminel.”

Pour Janine Robert, également investie au sein de l’association France-Palestine Solidarité (AFPS 34), “Cette répression rejoint en France les accusations d’apologie du terrorisme qui pleuvent sur les soutiens à la Palestine. La répression de la liberté d’expression s’étend, et la dénonciation des crimes devient un crime.”

Le rassemblement pour la libération de Julian Assange aura lieu le mardi 21 mai à 18 heures sur la Place de la Comédie à Montpellier.

