Une association lance une pétition pour améliorer l’offre de transports dans la périphérie Montpelliéraine

L’association Transportons-nous a lancé une pétition “Stop aux galères des transports quotidiens” et appelle les pouvoirs publics à développer les transports ferroviaires

“Nous sommes des citoyens qui habitons « la périphérie » de la Métropole de Montpellier, Le Cœur d’Hérault, le Gangeois ou le Grand Pic Saint Loup, Le Sommiérois et l’Est Montpelliérain, l’Agglomération de Mauguio ou encore l’Ouest Montpelliérain et qui subissons depuis trop longtemps des temps de déplacement et des embouteillages insupportables, des coûts en augmentation insoutenable, des pollutions en augmentation constante”, peut-on lire sur la pétition lancée par l’association Transportons-nous le 10 mai dernier, qui a déjà récolté plus de 200 signatures.

Une pétition qui intervient après la candidature de Montpellier aux Services Express Régionaux Métropolitains (SERM) auprès de L’État pour le faire labeliser. Les SERM sont des projets avant tout ferroviaires visant à développer une offre comparable à celle d’un transport urbain autour d’une dizaine de métropoles en France en s’appuyant sur les bus, le vélos ou les aires de covoiturage dans un objectif de décarbonation des transports.

“Nous voulons une alternative mobilisant TOUS les modes de déplacement en s’adossant sur un maillage ferroviaire originale et innovant, prolongeant les lignes de tram de la Métropole pour irriguer profondément des territoires périurbains et ruraux ! Nous appelons la Région Occitanie, la Métropole Montpellier Méditerranée et l’Etat à organiser une véritable concertation et à prendre en considération le droit à la mobilité de tous les citoyens quelque soit leur lieu de résidence,” écrit l’association. Celle-ci travaille déjà à des propositions : ses membres ont déjà discuté avec des cheminots à propos d’une ligne ferroviaire entre Montpellier et Lodève, sur laquelle 55 à 60 % du sillon ferroviaire pourrait être récupéré et amélioré.

La pétition est disponible en cliquant ici.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON