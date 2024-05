Cette semaine dans l’Hérault : mobilisation pour le peuple palestinien, manifestation dans l’éducation

Lundi 20 mai

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Mardi 21 mai

Ganges : rassemblement de soutien au peuple palestinien, à 18h sur la place de la Mairie.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : projection-discussion autour du film « Sainte-Soline, autopsie d’un carnage », coproduit par Off Investigation et Reporterre, avec le Comité Montpelliérain des Soulèvements de la Terre. Ce sera à 19h au Centre Ascaso-Durruti au 6, rue Henri René. La projection sera suivie d’une discussion puis d’un apéro-partagé

Montpellier : projection du film participatif “Des âmes et des ombres”, avec les Ziconophages. Co-réalisé par des personnes à la rue et des associations d’aide aux sans abri, le film montre leur quotidien à Montpellier. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Mercredi 22 mai

Montpellier : débat sur le thème « Chômage : cinq ans de massacre, cinq idées reçues, cinq faux arguments pour le réformer », avec Cécile Hautefeuille, journaliste à Médiapart, spécialiste de l’assurance chômage et autrice de « Pôle emploi, la machine infernale », et Stéphane Ortega, ancien syndicaliste postier, journaliste et fondateur du média en ligne Rapports de force. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Jeudi 23 mai

Frontignan : réunion de réflexion autour de la justice transformative, animée par le collectif féministe La Griffe, en mixité. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : projection débat autour du film « Toutes nos différences » de Caroline Agullo, sur la rencontre entre des personnes atteintes de troubles psychiques et le Groupe d’Entraide Mutuelle de Narbonne. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Vendredi 24 mai

Frontignan : spectacle « Pisser dans l’herbe » de Christine Ribailly et Philippe Giai Minie, avec des témoignages sur le milieu carcéral. La pièce sera suivie d’un débat. Soirée à prix libre avec repas partagé. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : apéro de soutien aux actions du collectif AutreCOM, qui a pour but d’alerter les citoyen.ne.s des dérives possibles de l’actuel projet du Contournement Ouest de Montpellier et de faire émerger une alternative. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Samedi 25 mai

Montpellier : manifestation pour la préservation de l’école publique et contre le choc des savoirs, 14h place de la Comédie, à l’appel d’une large intersyndicale de l’éducation et de parents d’élèves

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Montpellier : conférence-débat sur le thème « Comment vivre avec le cycle de l’eau ? », avec la présentation de trois projets scientifiques et participatifs. Ce sera à partir de 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal (ouverture dès 18h30 avec une expo photo).

Lundi 27 mai

Montpellier : assemblée ouverte du groupe Révolution Permanente, sur le thème « Les élections peuvent-elles stopper l’escalade guerrière ? », à partir de 18h30 au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Montpellier : projection et débat autour du documentaire « Des âmes et des ombres : nos vies à le rue. » des Ziconofages, co-réalisé avec le Siao et les membres du collectif Parlons clichés, à partir de 19h30 à la salle P.A.U.S.E, 19 rue Saint-Claude. Entrée libre, sortie au chapeau.

