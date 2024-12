Montpellier : une conférence-débat sur les médias et l’extrême droite ce jeudi

Ce jeudi 5 décembre, le local coopératif la Carmagnole organise une soirée sur les médias face à l’extrême droite avec Mediapart, Streetpress, Rapports de Force, le Poing et la Marseillaise, à 19 heures, salle Pelloutier, place Zeus à Montpellier. Comment déconstruire le discours de l’extrême droite ? Quelle est le rôle des médias indépendants dans cette lutte ? Venez en débattre avec nous !

L’extrême-droite mène une bataille culturelle acharnée pour délégitimer les discours critiques sur la société capitaliste, déconsidérer les gauches et les écologistes, imposer son agenda, ses thèmes et son vocabulaire avec l’appui de certains médias et amuseurs publics au service de milliardaires réactionnaires. A l’évidence, le groupe Bolloré en est l’exemple type, présent dans la presse écrite, la télévision, l’édition… il s’agit non simplement d’un réseau d’opinion mais d’un secteur militant.



Face à ce constat, Le local coopératif et militant la Carmagnole organise une conférence-débat hors les murs pour tenter de répondre à ces questions : comment déconstruire ces discours réactionnaires et racistes ? Comment lutter contre cette offensive culturelle et politique ? Et surtout, quelle est la responsabilité des médias indépendants dans ce combat ? Venez en discuter avec :

Carine Fouteau (Présidente et directrice de la publication de Médiapart)

(Présidente et directrice de la publication de Médiapart) Mathieu Molard (co-rédacteur en chef du site d’information indépendant StreetPress, auteur d’enquêtes sur l’extrême droite)

(co-rédacteur en chef du site d’information indépendant StreetPress, auteur d’enquêtes sur l’extrême droite) Stéphane Ortega (Rapports de force)

(Rapports de force) Elian Barascud (journaliste au Poing)

(journaliste au Poing) Rémy Cougnenc (la Marseillaise)

C’est ce jeudi 5 décembre à 19 heures, salle Pelloutier, place Zeus (arrêt de tram Antigone) à Montpellier. Entrée libre, venez en nombre et passez le mot à vos proches !

