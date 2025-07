Montpellier : une “ligne rouge” sur la Comédie pour dénoncer le génocide en Palestine

Ce mardi 8 juillet, environ 300 personnes vêtues de rouge ont serpenté la place de la Comédie en ligne à l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme pour symboliser “toutes les lignes rouges franchies à Gaza” et appeler au respect du droit international. Une action symbolique qui s’inscrit dans une mobilisation nationale menée par diverses associations et ONG

C’est une chaîne humaine toute de rouge vêtue qui a serpenté la place de la Comédie jusqu’à la maison des relations internationales ce mardi 8 juillet. Une action symbolique initiée par la Ligue des Droits de l’Homme de Montpellier dans le cadre d’une mobilisation nationale appelée notamment par Amnesty International, Action Justice Climat, Greenpeace, Oxfam Médecins du Monde….

À #Montpellier, une "ligne rouge pour Gaza" serpente actuellement la place de la Comédie pour demander le respect du droit international et pour s'opposer au génocide en Palestine pic.twitter.com/JazjxlHuBw — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) July 8, 2025

Du rouge, car “toutes les lignes rouges ont été franchies à Gaza”, selon Jean-Jacques Gandini, avocat honoraire et membre de la Ligue des Droits de l’Homme de Montpellier : “Le droit international est piétiné. Plus de deux millions de personnes sont actuellement au bord de la famine parce qu’il y a une entrave à l’acheminement de l’aide humanitaire. C’est une stratégie calculée de destruction physique du peuple palestinien, et nos gouvernement restent silencieux. C’était important de montrer que la société civile se mobilise, au-delà des étiquettes de partis, syndicats ou associations.” D’ailleurs, les organisations politiques et syndicales étaient invitées à venir sans leurs drapeaux.

La prochaine manifestation Montpelliéraine en faveur de la Palestine aura lieu le 12 juillet à 18 heures sur la Place de la Comédie, avec comme mot d’ordre la libération de Georges Ibrahim Abdallah, marxiste libanais et pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah, enfermé en France depuis 40 ans.

