Montpellier : une occupation de la Comédie pour le retour de Rima Hassan

Une centaine de personnes se sont rassemblées sur la place de la Comédie ce jeudi 12 juin au soir pour fêter le retour de Rima Hassan et d’autres membres de la flottille de la liberté. Le parvis de l’opéra a ensuite été occupé. Et c’est un front syndical d’une ampleur inédite, avec cinq organisations, qui appelle à manifester samedi 14 juin à 11 heures devant la préfecture de l’Hérault

C’est pour fêter le retour en France de l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, ainsi que d’autres membres de la flottille de la liberté, qu’une centaine de manifestant-es se sont retrouvé-es sur la place de la Comédie de Montpellier ce jeudi 12 juin au soir. Une grosse dizaine d’activistes, dont Rima Hassan et la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, avait embarqué à bord du voilier le Madleen pour tenter d’apporter de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, et surtout de briser le blocus imposé par Israël. Intercepté par l’armée israélienne dans les eaux internationales dans la nuit de dimanche à lundi, l’équipage a finalement été brièvement détenu avant que ses membres ne soient expulsé-es du territoire israélien



Place de la Comédie, ce jeudi 12 juin, la députée France Insoumise de la 2ème circonscription de l’Hérault, Nathalie Oziol, a rapidement pris la parole. « La flottille a plus fait pour Gaza en 10 jours que la France et l’Union Européenne », a-t-elle constaté. Avant d’exiger que « la France et l’UE mettent la pression sur Israël pour la libération de tous-tes les prisonniers-ères, l’arrêt des bombardements, le respect du droit international ». Elle a également salué le blocage par les dockers de Fos sur Mer et de Gênes en Italie de conteneurs d’armes à destination d’Israël, avant de se féliciter de la libération de Christian Téin, président du Front de Libération Kanak et Socialiste (FLNKS), ainsi que d’autres militants incarcérés en détention provisoire en Métropole car accusés d’avoir joué un rôle dans le soulèvement débuté le 13 mai 2024 en Kanaky/Nouvelle-Calédonie. La députée s’est aussi désolée de la dissolution de la Jeune Garde, une organisation antifasciste : « C’est une décision abjecte de Bruno Retailleau qui laisse des néo-nazis défiler à Paris », a-t-elle commenté.



Autour de 22h a eu lieu une retransmission de l’intervention de Rima Hassan, tout juste rentrée, faite sur la place de la République à Paris. « Notre action était éminemment politique, elle visait à donner de l’aide humanitaire mais surtout à dénoncer le blocus et à le briser. » a expliqué l’eurodéputée. « J’ai un mot à dire à Israël : le prochain bateau est déjà prêt a partir, et il y en aura autant que nécessaire pour briser ce blocus. »



Mardi 10 juin , plus de 1500 personnes ont entamé depuis la Tunisie un convoi terrestre vers la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. Depuis, le gouvernement israélien presse l’Égypte de le bloquer, et le gouvernement de ce dernier pays a fait expulser prêt de 200 activistes pro palestiniens étrangers.

À la fin du rassemblement montpelliérain, une occupation du parvis de l’Opéra Comédie a été lancée par une trentaine de personnes, alors que la place de la République commençait sa troisième nuit d’occupation. La police est passée en début de nuit pour exiger qu’aucune tente ne soit installée. Ce matin du 13 juin à 7h30, une petite vingtaine de manifestant-es étaient encore sur place.

Soutien à la Palestine : à 0h30, trente personnes occupaient encore le parvis de l'Opéra Comédie à Montpellier, sans tentes sur demande de la police. Les occupants ont besoin de plaids, d'eau, de nourriture. pic.twitter.com/4mMu8WqA5k — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) June 12, 2025



L’affaire de la flottille de la liberté semble avoir relancé la mobilisation pour la Palestine : samedi 14 juin, c’est un front syndical exceptionnellement large, composé de la CFDT, de la CGT, de l’UNSA, de Solidaires et de la FSU, qui appelle à manifester partout en France. À Montpellier, le rendez-vous est à 11h à la préfecture, alors qu’une marche pour la Palestine était déjà programmée par BDS/Urgence Palestine Montpellier, à 17h depuis l’arrêt de tram Saint-Paul à La Paillade.



Notons aussi que le 17 juin aura lieu à 18h30 un rassemblement sur la place du marché aux fleurs, contre la répression des soutiens à la Palestine. Le lendemain, le 18 juin, deux militant-es, dont Anasse Kazib, porte-parole de l’organisation politique Révolution Permanente et syndicaliste cheminot à Sud Rail, passeront en procès pour « apologie du terrorisme ».

Pour plus d’infos sur la situation à Gaza, retrouvez très régulièrement sur l’Agora du Poing les chroniques de Brigitte Challande, réalisées avec des membres de la société civile gazouie sur place.



