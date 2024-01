Montpellier : une personne interpellée à Carrefour lors d’une action de soutien à la Palestine

Alors que BDS (Boycott Désinvestissement Sanction, une association de soutien à la Palestine qui lutte contre la colonisation israélienne), menait une action de boycott au magasin Carrefour de Lattes ce samedi 6 janvier vers 15 heures, une personne s’est faite arrêter. Des soutiens affluent devant le commissariat

Une action symbolique qui tourne à la répression. Ce samedi 6 janvier, vers, 15 heures, une centaine de militants de BDS Montpellier, organisait une action dans le Carrefour de Lattes pour dénoncer la présence en rayon de produits fabriqués dans les colonies israéliennes en Palestine occupée, sous la surveillance étroite d’une dizaine de vigiles et de policiers à l’extérieur de l’enseigne.

A la fin de la déambulation dans le magasin, les négociations ont commencé avec les vigiles pour savoir quand et par quel passage sortir. Selon nos informations, une solution semblait être trouvée, mais un vigile a soudainement malmené une personne âgée, provoquant du remous. Le vigile en question aurait été vilipendé par son supérieur. La police serait alors intervenue dans la foulée, embarquant une personne au passage. Il a été notifié en garde à vue pour “participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations”.

Des soutiens sont devant le commissariat de Montpellier pour réclamer sa libération.

