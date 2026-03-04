Municipales 2026 à Montpellier : L’interview politique 15 MINUTES CHRONO avec Jean-Louis Roumégas

Face aux élections municipales à Montpellier, Le Poing vous aide à y voir plus clair avec une série d’interviews politiques (sauf avec la droite officielle et l’extrême-droite). L’exercice est nouveau pour notre rédaction, qui a d’avantage l’expérience d’entretiens au cœur des luttes sociales. Mais nous ne pouvons pas accepter que les médias dominants, acoquinés aux politiciens locaux, aient le monopole du traitement médiatique de la politique institutionnelle. Première interview avec le candidat écologiste Jean-Louis Roumégas. Une émission d’Élian Barascud et Jean-Philippe Vallespir (Plurielle info)

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON