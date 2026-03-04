Politique
 Entretien

Municipales 2026 à Montpellier : L’interview politique 15 MINUTES CHRONO avec Jean-Louis Roumégas

Le Poing Publié le 4 mars 2026 à 15:14
Jean-Louis Roumégas, l'interview politique 15 minutes chrono - Photo - LAB_ PLURIELLE INFO

Face aux élections municipales à Montpellier, Le Poing vous aide à y voir plus clair avec une série d’interviews politiques (sauf avec la droite officielle et l’extrême-droite). L’exercice est nouveau pour notre rédaction, qui a d’avantage l’expérience d’entretiens au cœur des luttes sociales. Mais nous ne pouvons pas accepter que les médias dominants, acoquinés aux politiciens locaux, aient le monopole du traitement médiatique de la politique institutionnelle. Première interview avec le candidat écologiste Jean-Louis Roumégas. Une émission d’Élian Barascud et Jean-Philippe Vallespir (Plurielle info)

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

JE FAIS UN DON

ARTICLE SUIVANT :

Montpellier : quels candidats aux municipales se sont engagés à préserver la cité bergère ?
Commander le dernier numéro papier du Poing ! Voir tous les numéros papier
AGORA
04/03/2026

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Même dans les conditions les plus difficiles, l’agriculture , c’est la vie!

 02/03/2026

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Ramadan: les femmes fabriquent la sécurité au cœur de la tempête

 01/03/2026

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Un espace et un temps pour reprendre son souffle

 VOIR TOUS LES ARTICLES DE L'AGORA PROPOSER UN ARTICLE
DESSINS
VOIR TOUS LES DESSINS ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
AGENDA

Aucun événement à venir

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L'AGENDA
RÉSEAUX SOCIAUX