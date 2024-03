Où manifester le 8 mars dans l’Hérault ?

C’est une intersyndicale élargie (CGT, Solidaires, FSU, UNSA, CFDT) qui appelle cette année au côté d’associations féministes à la grève et aux manifs du 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes. Les points de rendez-vous dans l’Hérault.

Bédarieux : 10h30 à la maison des syndicats

Béziers : 10h30 à la Bourse du Travail

Ganges : 11h30 devant la clinique Saint-Louis

Montpellier : 14h30 place de la Comédie

Agde : 14h au Moulin des Évêques

Sète : 11h place de la mairie

Lodève : 15h40 aux Jardins de Luteva

Nous Toutes 34 organisera par ailleurs un « Burger Queerz » samedi 9 mars à partir de 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, gratuit et sans inscription.

